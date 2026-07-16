Emergenza caldo a Siracusa, attivi i rifugi climatici: “Un aiuto per tutti”

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Video · L'intervista

Con l’arrivo delle giornate più calde e l’ondata di calore che sta interessando Siracusa, il Comune ha attivato anche quest’anno i rifugi climatici, spazi pensati per offrire sollievo alla popolazione nelle ore più difficili della giornata.

Una delle postazioni è stata allestita in piazza Minerva, nel cuore del centro storico, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana, ma altri punti di assistenza sono stati predisposti in città, a Belvedere, zona Caravaggio e all’Urban Center.

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“È un modo per stare vicino ai cittadini in questo momento di emergenza legato alle alte temperature – spiega l’assessore alla Protezione civile Sergio Imbrò –. La città è assolata, con temperature elevate, ma vediamo che i turisti continuano ad arrivare e a frequentare Siracusa. Per questo è fondamentale garantire un supporto sia ai residenti sia ai visitatori”

La postazione di piazza Minerva offre un ambiente climatizzato dove potersi riparare dal caldo, oltre alla disponibilità di acqua fresca e a un servizio di primo soccorso garantito dai volontari della Croce Rossa.

“All’interno della struttura abbiamo la possibilità di offrire un momento di refrigerio, con aria condizionata, bottigliette d’acqua e l’assistenza dei volontari. Ci auguriamo naturalmente che non debba essere necessario utilizzare questi servizi per emergenze particolari, ma rappresentano comunque un supporto importante alla popolazione”

I rifugi climatici saranno operativi per tutta la settimana. “Dalle 11 del mattino fino alle 16 – aggiunge Imbrò – la Croce Rossa sarà presente in piazza Minerva. La postazione resterà attiva fino a domenica, dopodiché valuteremo se sarà necessario prolungare l’intervento oppure interromperlo”