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Attualità L'iniziativa del sindacato

Emergenza caldo a Siracusa, lo Spi Cgil apre le sedi alla comunità

di Giulio Perotti · · aggiornato
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La Spi Cgil Siracusa apre le proprie sedi alla comunità: un rifugio dal caldo e dalla solitudine. Accoglienza, ascolto e solidarietà: durante l’emergenza caldo le sedi dello Spi Cgil Siracusa diventano luoghi di ristoro, informazione e vicinanza per cittadini, anziani e persone fragili.

Con le alte temperature alte che stanno interessando la Sicilia, lo Spi Cgil Siracusa rinnova il proprio impegno sociale mettendo a disposizione della comunità le proprie sedi territoriali. L’iniziativa, racchiusa nello slogan “Sedi SPI Aperte… e… State Freschi”, nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento concreto a chi, durante le giornate più torride, ha bisogno di un luogo fresco, accogliente e di una presenza amica.

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Le ondate di calore rappresentano infatti un rischio sempre più significativo, soprattutto per le persone anziane, sole o in condizioni di fragilità. Per questo motivo le sedi dello SPI CGIL si trasformano in spazi aperti alla cittadinanza, dove trovare refrigerio, riposo e, soprattutto, ascolto.

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Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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