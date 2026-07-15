Emergenza caldo a Siracusa, lo Spi Cgil apre le sedi alla comunità

Attualità · L'iniziativa del sindacato

La Spi Cgil Siracusa apre le proprie sedi alla comunità: un rifugio dal caldo e dalla solitudine. Accoglienza, ascolto e solidarietà: durante l’emergenza caldo le sedi dello Spi Cgil Siracusa diventano luoghi di ristoro, informazione e vicinanza per cittadini, anziani e persone fragili.

Con le alte temperature alte che stanno interessando la Sicilia, lo Spi Cgil Siracusa rinnova il proprio impegno sociale mettendo a disposizione della comunità le proprie sedi territoriali. L’iniziativa, racchiusa nello slogan “Sedi SPI Aperte… e… State Freschi”, nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento concreto a chi, durante le giornate più torride, ha bisogno di un luogo fresco, accogliente e di una presenza amica.

AD · box_1 (C) · box 300×250

Le ondate di calore rappresentano infatti un rischio sempre più significativo, soprattutto per le persone anziane, sole o in condizioni di fragilità. Per questo motivo le sedi dello SPI CGIL si trasformano in spazi aperti alla cittadinanza, dove trovare refrigerio, riposo e, soprattutto, ascolto.