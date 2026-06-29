Emergenza caldo a Siracusa. Ordinanza (e una proposta) sul benessere degli animali di affezione

È stata pubblicata stamattina, all’albo pretorio, un’ordinanza urgente del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, per la tutela degli animali d’affezione nel periodo estivo. ​Il provvedimento è in vigore fino al 30 settembre, salvo modifiche legate alle condizioni climatiche. In questo periodo, gli animali non possono essere tenuti in balconi, terrazze, cortili, verande e aree esterne. Nella fascia oraria dalle 11 alle 18, è vietato lasciarli in recinti o spazi privi di adeguata protezione climatica; tenerli, in presenza di alte temperature, esposti direttamente al sole e senza zone d’ombra permanente e sufficiente ventilazione. Gli animali devono poter disporre sempre di acqua fresca facilmente accessibile, devono avere la possibilità di entrare in spazi interni idonei e, comunque, devono vivere in ambienti compatibili con il loro benessere psico-fisico. Devono avere un’adeguata custodia nel caso di lunghe assenze dei proprietari o di chi se ne prende cura.

​L’esecuzione dell’ordinanza è affidata alle Polizia municipale, alle forze dell’ordine, al Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale e alla guardie zoofile. ​I trasgressori rischiano un sanzione amministrativa dal 250 a 1.500 euro e, nei casi più gravi, l’applicazione del norme penali previste.

Le elevate temperature di queste settimane impongono un’attenzione particolare non solo verso le persone più fragili, ma anche nei confronti degli animali domestici e di quelli che vivono liberamente nelle nostre città. Sono numerosi i Comuni italiani che hanno adottato ordinanze e iniziative per garantire agli animali acqua, ombra e protezione durante i mesi più caldi.

Per questo motivo Salvatore Russo, gruppo di lavoro Tutela diritti e benessere degli animali per Alternativa Libera, propone che anche il Comune di Siracusa si faccia promotore di un piano di tutela del benessere animale durante il periodo estivo, attraverso un’ordinanza che richiami l’obbligo di assicurare acqua fresca e riparo dal sole agli animali e che rafforzi le attività di informazione e prevenzione contro i colpi di calore.

“Accanto a questo, chiediamo l’avvio del progetto “Acqua Amica”, coinvolgendo negozi, bar, farmacie e attività commerciali affinché mettano a disposizione all’esterno dei propri locali una ciotola o una piccola fontanella con acqua fresca per gli animali – sottolinea -. Per incentivare l’adesione degli esercenti, proponiamo che il Comune introduca forme di riconoscimento e agevolazione, come il marchio di “Esercizio Amico degli Animali”, la promozione delle attività aderenti sui canali istituzionali e, ove possibile, incentivi o premialità nell’ambito dei regolamenti comunali. Si tratta di un gesto semplice, dal costo contenuto, ma dal grande valore civico, capace di salvaguardare il benessere degli animali e, al tempo stesso, di rafforzare l’immagine di Siracusa come città moderna, accogliente e attenta ai diritti di tutti gli esseri viventi. Invitiamo l’Amministrazione comunale ad accogliere questa proposta e ad aprire un confronto con le associazioni animaliste, gli ordini professionali dei veterinari e le categorie economiche, affinché Siracusa possa diventare un esempio di buone pratiche e sensibilità verso il mondo animale. Prendersi cura degli animali significa prendersi cura della nostra comunità. Un piccolo gesto, come una ciotola d’acqua davanti a un negozio, può fare la differenza e rappresentare il volto migliore della nostra città”.