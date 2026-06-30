Emergenza caldo: l’Asp Siracusa intensifica le misure di tutela per la popolazione

L’Asp di Siracusa ha avviato una serie di interventi urgenti e straordinari per fronteggiare le elevate temperature estive di questi giorni e tutelare la salute pubblica, in linea con le direttive e le raccomandazioni trasmesse dal Ministero della Salute e dall’Assessorato regionale della Salute. Attraverso una specifica disposizione della Direzione sanitaria aziendale, l’Asp ha richiamato l’attenzione di tutte le proprie strutture sanitarie territoriali e ospedaliere per l’esatta e tempestiva applicazione del Piano operativo locale per le ondate di calore, adottato lo scorso mese di maggio.

“La tutela della salute dei nostri cittadini, a partire dai più vulnerabili, rappresenta il fulcro delle azioni che abbiamo reso operative su tutto il territorio provinciale – dichiara il commissario straordinario dell’Asp Gioacchino Iraci – In piena sinergia con le indicazioni ministeriali e regionali, l’intera macchina aziendale è mobilitata per affrontare l’impatto delle ondate di calore, assicurando che nessuno, specialmente tra la popolazione anziana o in condizioni di isolamento, venga lasciato solo di fronte all’emergenza stagionale. L’obiettivo prioritario è la salvaguardia delle fasce di popolazione più esposte ai rischi delle ondate di calore, con particolare riferimento ai cittadini in condizioni di fragilità. A tal fine, è stata disposta l’attivazione di una sorveglianza attiva e costante sui soggetti vulnerabili, i cui elenchi sono stati preventivamente definiti e trasmessi ai Distretti sanitari di Siracusa, Augusta, Lentini e Noto. Parallelamente, le strutture territoriali sono state invitate a potenziare i servizi di assistenza domiciliare, garantendo così una presenza medica e assistenziale direttamente nei luoghi di dimora dei pazienti più a rischio”.

“Abbiamo chiesto una mobilitazione capillare e un monitoraggio rigoroso a tutte le nostre strutture, sia ospedaliere che territoriali – sottolinea il direttore sanitario Salvatore Madonia -. I direttori dei Distretti e i responsabili dei presidi ospedalieri sono già operativi nella sorveglianza attiva e nel potenziamento dell’assistenza a domicilio, mentre i Pronto Soccorso assicureranno un controllo costante degli accessi legati alle temperature per darci la misura in tempo reale dell’andamento clinico della situazione”.

Accanto alle azioni di natura prettamente assistenziale e clinica, l’Azienda attribuisce fondamentale importanza alla prevenzione nei luoghi di lavoro all’aperto, particolarmente esposti al rischio delle alte temperature. A questo scopo, l’Unità operativa SPRESAL dell’Asp di Siracusa, diretta da Alba Spadafora, deputata alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ha predisposto specifiche linee guida e raccomandazioni rivolte ai cantieri, contenenti le misure tecniche e organizzative necessarie a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire i colpi di calore durante le attività professionali svolte nelle ore di picco termico. L’Azienda invita la cittadinanza a consultare regolarmente i bollettini di allerta, e a seguire le indicazioni e i consigli pratici messi a disposizione dal Ministero della Salute sul proprio portale web, utili a proteggere la salute dei singoli e delle famiglie durante l’intero periodo estivo nonché il materiale informativo predisposto dall’Unità operativa Educazione alla Salute diretta da Stefania Di Mauro e consultabile nel sito internet aziendale.