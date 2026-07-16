Emergenza caldo, temperature record: Francofonte la città più calda di Siracusa

Attualità · Centro Meteorologico Siciliano

La Sicilia continua a fare i conti con un’intensa ondata di calore, con temperature che in diverse aree dell’Isola hanno superato ampiamente i 40 gradi. Secondo i dati diffusi dal Centro Meteorologico Siciliano, sono ben 47 le stazioni di rilevamento che hanno registrato valori superiori ai +40°C nella giornata odierna.

Per quanto riguarda la provincia di Siracusa, il dato più elevato arriva da Francofonte, che si inserisce nella classifica delle località più calde della Sicilia con una temperatura massima di +42,2°C rilevata dalla stazione SIAS a 100 metri di quota.

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Tra le località siracusane monitorate compare anche Lentini, che ha raggiunto una massima di +41,6°C, confermando il forte impatto dell’ondata di caldo sull’area nord della provincia.

La temperatura più alta registrata nell’Isola è stata invece quella di Borgo Pietro Lupo (provincia di Catania), dove la stazione del Dipartimento regionale della Protezione civile ha rilevato +44,6°C. Seguono Calderari (Enna) con +43,8°C e La Callura (Catania) con +43,5°C.

Nella graduatoria delle prime venti temperature più elevate figurano anche numerose località delle province di Catania ed Enna, oltre ad alcuni centri dell’Agrigentino e del Nisseno.

Le prime 20 temperature registrate in Sicilia

Borgo Pietro Lupo (CT) – +44,6°C

Calderari (EN) – +43,8°C

La Callura (CT) – +43,5°C

Agira – Contrada Mangiagrilli (EN) – +43°C

Sferro (CT) – +42,9°C

Leonforte (EN) – +42,9°C

Scordia (CT) – +42,9°C

Mineo (CT) – +42,5°C

Valguarnera Caropepe (EN) – +42,4°C

Francofonte (SR) – +42,2°C

Troina (EN) – +41,9°C

Mineo SP48 (CT) – +41,9°C

Cammarata (AG) – +41,8°C

Ramilia (CL) – +41,6°C

Lentini (SR) – +41,6°C

Catania SP104 (CT) – +41,4°C

Imera Meridionale a Capodarso (CL) – +41,3°C

Simeto a Ponte Giarretta (CT) – +41,2°C

Cinque Archi (CL) – +41,2°C

Aidone (EN) – +41,1°C