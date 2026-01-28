Emergenza ciclone Harry, Nicita attacca il Governo: “Cento milioni per tre regioni sono irricevibili”

Dopo il passaggio del ciclone Harry che ha colpito la sicilia Orientale e la frana che ha colpito Niscemi, il senatore siracusano del Partito Democratico Antonio Nicita lancia un duro affondo contro le risorse stanziate dal Governo e avanza una serie di richieste urgenti per fronteggiare l’emergenza nelle regioni colpite.

“Cento milioni di euro per tre regioni sono irricevibili“, afferma Nicita, giudicando del tutto insufficiente la risposta economica destinata a Sicilia, Calabria e Sardegna, territori duramente colpiti dagli eventi meteorologici estremi degli ultimi giorni. Secondo il parlamentare Dem, serve un cambio di passo immediato e una strategia straordinaria paragonabile a quella messa in campo in passato per altre alluvioni.

Tra le prime misure richieste, Nicita indica la sospensione degli oneri fiscali per famiglie e imprese colpite, attraverso un emendamento già presentato al decreto Milleproroghe. Prioritaria anche la questione dei collegamenti: il senatore chiede il ripristino immediato della linea ferroviaria ionica, utilizzando mezzi e risorse già impiegati per il raddoppio del binario, oltre all’introduzione di un bonus trasporti per i pendolari costretti a sostenere costi aggiuntivi.

Sul fronte delle risorse economiche, Nicita sollecita una rapida verifica dei danni e l’individuazione di nuovi finanziamenti, proponendo l’utilizzo dei residui del Ponte sullo Stretto 2026 e l’attivazione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea. Centrale anche il tema dell’erosione costiera: il senatore chiede interventi di ripascimento dei litorali colpiti, attraverso il trasporto regolamentato di sabbia e ghiaia accumulata nelle aste torrentizie, reperendo le necessarie coperture finanziarie.

Tra le altre proposte figurano la progettazione rapida per la ricostruzione dei lungomari e della viabilità danneggiata, con misure di protezione e una riprogettazione compatibile dal punto di vista ambientale, e l’introduzione di sostegni mirati per i settori più colpiti, come turismo, pesca e agricoltura, inclusa la defiscalizzazione degli oneri.

Nicita chiede inoltre la rimozione dei vincoli per i comuni in dissesto finanziario colpiti dall’emergenza, una maggiore capacità finanziaria per i Liberi Consorzi e la destinazione di una parte del fondo InvestEU per finanziare opere di contrasto al dissesto idrogeologico. Sul fronte dei trasporti aerei e stradali, il senatore propone l’introduzione di obblighi di servizio pubblico sulle tratte sensibili degli aeroporti di Catania e Palermo e un bonus sulle accise dei carburanti per compensare gli extracosti dovuti alle interruzioni della viabilità.

Infine, Nicita sollecita una norma chiarificatrice che qualifichi i danni provocati dal ciclone Harry come “inondazione” ai fini degli obblighi assicurativi già stipulati dalle imprese, e chiede un decreto urgente e straordinario specifico per l’emergenza di Niscemi.

“Ci si attivi con la stessa solerzia dimostrata per le alluvioni degli scorsi anni – conclude il senatore –. Sicilia, Calabria e Sardegna non sono figlie di un Dio minore“.