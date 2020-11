Emergenza Covid, 57 nuovi casi registrati in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore

Sono 57 i nuovi casi di positività al Covid 19 in provincia di Siracusa per un totale attuale di 2728 positivi. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. In Sicilia nelle ultime 24 ore si contano 1.422 nuovi casi a fronte di 7.416 tamponi effettuati. In totale sull’isola si registrano 28.807 positivi. In questo momento in Sicilia ci sono 1.476 persone ricoverate con sintomi e 213 in terapia intensiva per un totale di 1.693 persone ospedalizzate. Sono invece 27.114 le persone sottoposte a isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 385 persone guarite e dimesse, ma purtroppo anche 36 nuovi decessi.

Questi i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle altre province nelle ultime 24 ore: Palermo 452, Catania 482, Messina 211, Ragusa 103, Trapani 18, Agrigento 24, Caltanissetta 60, Enna 15.