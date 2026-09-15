Emergenza Etna, voli dirottati a Palermo: Trenitalia potenzia i collegamenti verso Catania

Attualità · Trasporti

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L’attività dell’Etna continua a creare disagi al traffico aereo e, per i passeggeri dei voli diretti a Catania dirottati a Palermo, si rafforza l’alternativa ferroviaria per raggiungere la destinazione finale.

In accordo con il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Trenitalia ha annunciato il potenziamento dei collegamenti tra Palermo e Catania per agevolare i passeggeri coinvolti dalle modifiche ai voli provocate dall’attività vulcanica.

In particolare, i collegamenti ordinari diurni sulla tratta Palermo Centrale-Catania saranno effettuati a capienza massima, con 500 posti disponibili per ciascun treno. Le partenze indicate sono quelle delle 13.31, 15.31 e 17.31.

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A questi si aggiungerà un treno straordinario serale, pensato specificamente per i passeggeri che arriveranno all’aeroporto di Palermo. Il convoglio partirà alle 21.30 da Palermo Aeroporto e raggiungerà Catania senza fermate intermedie, mettendo a disposizione 600 posti.

L’intervento è stato predisposto per fronteggiare l’impatto sull’operatività aeroportuale provocato dall’attività dell’Etna e offrire ai passeggeri dirottati una soluzione alternativa per proseguire il viaggio.

Trenitalia, attraverso i propri canali ufficiali, invita comunque i viaggiatori a verificare in tempo reale la disponibilità dei biglietti e l’effettiva operatività dei collegamenti, anche attraverso l’helpdesk presente in aeroporto. La società dispone dei sistemi ufficiali per verificare le soluzioni di viaggio e lo stato del servizio.

La misura si inserisce in una giornata caratterizzata dall’attenzione sul sistema dei trasporti siciliano. Sul fronte ferroviario, Trenitalia segnala al momento una circolazione regolare sull’intera rete nazionale, pur con specifiche variazioni e lavori programmati su alcune tratte siciliane.

Per i passeggeri rimasti a terra dopo il dirottamento a Palermo, dunque, l’obiettivo è garantire un collegamento rafforzato verso Catania, con una particolare attenzione alle fasce orarie nelle quali potrebbe concentrarsi l’arrivo dei viaggiatori provenienti dai voli interessati dall’emergenza Etna.