Emergenza freddo nelle scuole di Siracusa: domani cominciano gli interventi, ecco il quadro

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa fornisce un ulteriore aggiornamento, in corso d’opera, in merito alla situazione degli impianti di riscaldamento negli istituti scolastici superiori di propria competenza, a integrazione della comunicazione diffusa nella mattinata odierna.

Nello specifico, nella giornata di domani avranno inizio o proseguiranno interventi tecnici in particolare presso tre istituti, a seguito delle verifiche svolte e delle criticità emerse: istituto Corbino sede centrale: nella giornata di domani inizieranno i lavori necessari a seguito della perdita riscontrata al collettore principale, già oggetto di sopralluogo e valutazione tecnica; istituto Gargallo: gli interventi avviati nella giornata odierna non si sono conclusi in quanto, in fase di accensione della caldaia, sono emerse ulteriori criticità tecniche che richiedono approfondimenti e lavorazioni aggiuntive; anche su questo impianto si interverrà nuovamente nella giornata di domani; istituto Fermi: sono programmati interventi tecnici sull’impianto di riscaldamento che verranno eseguiti nella giornata di domani.

Il quadro resta dunque in evoluzione e l’attività tecnica prosegue senza soluzione di continuità, compatibilmente con la complessità degli impianti e le condizioni strutturali degli edifici.