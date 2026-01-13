Emergenza freddo nelle scuole, i Giovani Democratici di Siracusa chiedono interventi immediati

I Giovani Democratici della Federazione di Siracusa denunciano la situazione di grave disagio che stanno vivendo in questi giorni studenti, studentesse e personale scolastico in diversi istituti del territorio, costretti a svolgere le attività didattiche in aule prive di adeguato riscaldamento.

“I casi registrati presso l’Istituto Insolera e il Liceo Corbino rappresentano solo gli esempi più evidenti di una problematica strutturale che, puntualmente, si ripresenta con l’arrivo dei mesi invernali. Classi gelide, lezioni interrotte e condizioni ambientali inadeguate non possono essere considerate un fatto normale o inevitabile”, si legge in una nota firmata da Giulia Martorano, Segretaria Provinciale GD Siracusa, e Giuseppe Cannia, Responsabile Scuola GD Federazione Siracusa.

«È inaccettabile – dichiarano la Segretaria provinciale dei Giovani Democratici di Siracusa e il Responsabile Scuola Giuseppe Cannia – che il diritto allo studio venga compromesso da carenze strutturali e dalla mancanza di interventi tempestivi. La scuola deve essere un luogo dignitoso, non uno spazio in cui studenti e docenti sono costretti a resistere al freddo. Saremo al fianco degli studenti in questa ennesima battaglia.».

“La situazione attuale evidenzia ancora una volta l’urgenza di una programmazione seria e di investimenti strutturali sull’edilizia scolastica, affinché non si debba intervenire solo in emergenza ma con una visione di lungo periodo. Consapevoli dell’impegno profuso quotidianamente dai dirigenti scolastici e dalle comunità educanti nel gestire una situazione complessa con strumenti spesso insufficienti, i Giovani Democratici chiedono alle istituzioni competenti di intervenire immediatamente per ripristinare condizioni adeguate negli edifici scolastici e di avviare un piano di manutenzione e prevenzione che metta al centro il benessere della comunità scolastica. La tutela del diritto allo studio e della salute di studenti e lavoratori della scuola deve essere una priorità politica, non una questione da affrontare solo quando l’emergenza esplode”, si chiude la nota.