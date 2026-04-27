Emergenza idrica a Cassibile e Fontane Bianche, Romano diffida il Comune: “Intervento urgente”

Una diffida formale al sindaco di Siracusa e, per conoscenza, al Prefetto, per chiedere un intervento immediato sull’emergenza idrica che da giorni interessa le zone di Cassibile e Fontane Bianche. A firmarla è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Romano, che punta il dito contro i gravi disservizi nell’approvvigionamento idrico registrati tanto nella frazione di Siracusa, quanto nella località balneare.

Nel documento, Romano parla di una “grave e persistente criticità” che starebbe causando riduzioni significative e, in alcuni casi, l’interruzione totale dell’erogazione, con pesanti ricadute per residenti e attività economiche.

Il consigliere richiama il quadro normativo nazionale ed europeo, citando il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione, il Testo Unico Ambientale e la disciplina sui servizi pubblici essenziali, sostenendo che l’attuale situazione esponga il territorio a rischi igienico-sanitari, economici e persino di ordine pubblico.

Particolarmente critico, secondo Romano, il momento in cui il disservizio si manifesta, alla vigilia della stagione turistica. “L’imminente apertura di resort, hotel, B&B e case vacanze – osserva – rischia di amplificare i danni economici e di immagine per il territorio”.

Da qui la richiesta di sei interventi urgenti: il ripristino della piena funzionalità del servizio idrico, la riattivazione e messa in funzione di tutti i pozzi disponibili o l’adozione di misure alternative, un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi del TUEL per fronteggiare l’emergenza, un piano straordinario di approvvigionamento, piena trasparenza verso i cittadini sulle cause del disservizio e sui tempi di soluzione, oltre alla convocazione urgente di un incontro pubblico con residenti e operatori economici.

Romano chiede inoltre un coordinamento immediato con il gestore del servizio idrico e con gli enti competenti per evitare il ripetersi di simili criticità. “In difetto di riscontro e di interventi concreti in tempi rapidi – si legge nella diffida – ci si riserva ogni iniziativa a tutela dei diritti di cittadini e imprese”.

Una presa di posizione che riporta al centro il tema dell’emergenza idrica nel territorio sud del capoluogo.