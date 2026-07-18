Emergenza idrica a Ortigia. Il Comitato: “il servizio non è ancora tornato alla normalità”

Attualità · Centro storico

Prosegue il monitoraggio del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente sull’emergenza idrica che negli ultimi giorni ha interessato l’isola di Ortigia. Secondo la rilevazione effettuata nella mattinata di oggi, 18 luglio alle 8.30, la situazione risulta in progressivo miglioramento rispetto ai giorni scorsi, ma il servizio non può ancora considerarsi pienamente ripristinato.

Il Comitato riferisce che, sulla base del sondaggio condotto tra i residenti, una parte significativa della rete è tornata a garantire l’erogazione dell’acqua. Tuttavia, numerose utenze continuano a segnalare assenza del servizio, pressione insufficiente o un’erogazione non adeguata alle normali esigenze domestiche.

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Le maggiori criticità, secondo quanto emerge dalle rilevazioni, continuano a concentrarsi nelle zone più interne e poste a quota più elevata di Ortigia, dove già nei giorni scorsi si erano registrati i disagi più consistenti.

Per il Comitato, il pieno ripristino del servizio non può essere valutato esclusivamente sulla base della pressione registrata in alcuni punti della rete, ma deve essere misurato verificando che l’acqua raggiunga con una pressione adeguata tutte le abitazioni, comprese quelle situate ai piani superiori e nelle aree storicamente più penalizzate.

Sul piano istituzionale, il Comitato richiama inoltre l’attenzione sull’esposto collettivo sottoscritto da 258 residenti e trasmesso ad Aretusacque, all’ATI Siracusa, al Comune di Siracusa, alla Prefettura, all’ASP e ad ARERA. Secondo il portavoce Davide Biondini, a oggi non sarebbero ancora pervenute risposte formali da parte degli enti destinatari.

Nel comunicato viene espresso anche rammarico per quella che il Comitato definisce una mancanza di riscontri istituzionali, con particolare riferimento al sindaco Francesco Italia, anche nella sua veste di presidente dell’ATI idrica. Il Comitato afferma che, a fronte dei disagi subiti da numerosi residenti, sarebbe stata auspicabile una presenza più costante delle istituzioni.

Pur prendendo atto del lavoro tecnico avviato da Aretusacque e del graduale miglioramento emerso dalle ultime rilevazioni, il Comitato chiede che gli enti competenti forniscano chiarimenti sulle cause dell’emergenza, sui tempi necessari per il completo ripristino del servizio, sulle eventuali misure sostitutive adottate e sulle azioni previste per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

Il monitoraggio, conclude il Comitato, proseguirà quotidianamente fino a quando l’erogazione dell’acqua non sarà tornata regolare in tutte le abitazioni di Ortigia.