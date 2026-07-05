Emergenza idrica a Siracusa, autobotte a disposizione dei residenti

Proseguono i disagi nell’erogazione idrica in alcune zone di Siracusa. Per far fronte alle difficoltà segnalate dai cittadini, l’Amministrazione comunale ha disposto il posizionamento di un’autobotte nel quartiere Villaggio Miano.

Il mezzo sarà operativo a partire dalle 16:45 in Piazza Dolomiti e metterà a disposizione dei residenti circa 4.000 litri d’acqua, consentendo ai cittadini di effettuare il rifornimento in attesa del ripristino del servizio.

Dal Comune precisano che le criticità che stanno interessando la rete idrica non dipendono dall’Amministrazione comunale. Palazzo Vermexio mantiene comunque un costante contatto con il gestore del servizio idrico per seguire l’evolversi della situazione e monitorare gli interventi già programmati e in corso.

L’obiettivo è quello di ripristinare nel più breve tempo possibile la normale erogazione dell’acqua nelle abitazioni dei siracusani, limitando nel frattempo i disagi per la popolazione attraverso servizi di supporto come quello dell’autobotte.