Emergenza idrica a Siracusa, CNA chiede un incontro urgente ad AretusaAcque

Attualità · Servizio idrico

CNA Siracusa ha formalmente richiesto un incontro al Responsabile di Aretusa Acque, Dott. Cocozza, per fare chiarezza sui disservizi che negli ultimi tempi stanno interessando l’approvvigionamento idrico della città, con particolare gravità nell’area del Centro Storico.

La richiesta nasce dalle segnalazioni raccolte tra le imprese associate, che hanno lamentato interruzioni e irregolarità nella distribuzione dell’acqua, con conseguenze dirette sulla continuità delle attività commerciali, artigianali e turistico-ricettive, particolarmente concentrate nel cuore storico della città, in un periodo di piena stagione turistica.

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“Le nostre imprese ci hanno chiesto informazioni chiare e tempestive sulle cause di questi disservizi e su quando si potrà tornare a una situazione di normalità – dichiara il Presidente comunale di CNA Siracusa, Santi Lo Tauro -. Non possiamo permetterci che un problema infrastrutturale di questa portata continui a gravare su chi ogni giorno lavora e investe nel Centro Storico, in un momento in cui la città vive il suo picco di presenze turistiche. Per questo abbiamo chiesto un confronto diretto con la Direzione di Aretusa Acque: le imprese hanno diritto a sapere cosa sta succedendo e cosa si sta facendo per risolvere la situazione”.

Nella nota inviata all’azienda, CNA Siracusa ha chiesto di conoscere lo stato della rete idrica cittadina e le cause dei disservizi registrati, le tempistiche degli interventi programmati per il ripristino della piena regolarità del servizio, e la possibilità di attivare canali di comunicazione rapidi ed efficaci tra Aretusa Acque e le imprese del territorio in caso di future criticità.

“Auspichiamo una risposta sollecita da parte dell’azienda – conclude Lo Tauro -. Il confronto e la collaborazione tra le imprese e chi gestisce servizi essenziali come quello idrico sono fondamentali per la tenuta economica e l’attrattività turistica della nostra città“.