Emergenza idrica a Siracusa, Gilistro e De Simone chiedono interventi e ristori

Politica · Servizio idrico

L’emergenza idrica a Siracusa torna al centro del dibattito politico, dopo giornate condite da segnalazioni di interruzioni nell’erogazione e di disagi per cittadini, famiglie e attività economiche. Due le iniziative annunciate nelle ultime ore: da una parte il deputato regionale di ControCorrente Carlo Gilistro, che punta a ricostruire le cause dei disservizi attraverso verifiche e documenti ufficiali; dall’altra il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale, Damiano De Simone, che propone misure di sostegno per le imprese colpite.

Gilistro ha richiesto un’audizione urgente in commissione all’Assemblea regionale siciliana, convocando i vertici di ATI Idrico e Aretusacque, il gestore subentrato a Siam nel giugno 2026. Il parlamentare ha inoltre presentato una richiesta di accesso agli atti indirizzata all’ATI, al Comune di Siracusa e ad Aretusacque, per acquisire dati ufficiali sui guasti e confrontare le criticità registrate durante la precedente gestione con quelle successive al cambio di gestore.

Al centro delle verifiche richieste ci sono il numero delle rotture, i tempi necessari per gli interventi e il ripristino del servizio, le zone maggiormente interessate, le condizioni delle condotte, la manutenzione preventiva e il programma degli investimenti. Gilistro intende inoltre ottenere chiarimenti sulle attività di controllo dell’ATI, sugli obblighi contrattuali del gestore e sulle modalità con cui vengono informati gli utenti durante le emergenze.

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Il deputato ha anticipato anche la volontà di chiedere un incontro al prefetto di Siracusa, per affrontare la questione sul piano istituzionale. A rendere ancora più evidente la portata dei disagi sono le ripetute interruzioni che, negli ultimi giorni, hanno costretto diversi istituti scolastici ad anticipare l’uscita degli studenti per l’assenza di acqua nei servizi igienici.

“Non servono polemiche ma dati, trasparenza e risposte“, afferma Gilistro, che precisa come l’iniziativa non intenda anticipare giudizi sulle responsabilità dei soggetti coinvolti, ma ricostruire la situazione sulla base di documenti e riscontri oggettivi. “La continuità del servizio idrico non può essere considerata un optional. I siracusani hanno diritto a sapere cosa non funziona, chi deve intervenire e quando saranno risolti i problemi“.

Sul fronte dei ristori alle attività economiche si muove invece Damiano De Simone, che ha partecipato all’assemblea cittadina organizzata dalla Consulta Civica nei locali dell’ex Casa del Mutilato. Nel corso dell’incontro, residenti e imprenditori hanno raccontato le conseguenze delle interruzioni: attività costrette a chiudere, mancati incassi e spese aggiuntive per il noleggio di autobotti private. Disagi che si sommano alle difficoltà delle famiglie, spesso lasciate senza informazioni sui tempi di ripristino dell’erogazione.

Il capogruppo di Forza Italia ha attribuito all’ATI, presieduta dal sindaco Francesco Italia, precise responsabilità politiche nelle attività di vigilanza e controllo, contestando anche la gestione della fase di transizione da Siam ad Aretusacque. Secondo De Simone, l’assenza di una ricognizione capillare dei guasti e di una programmazione degli interventi avrebbe contribuito ad aggravare le criticità della rete.

L’impegno annunciato riguarda la presentazione di un emendamento al prossimo bilancio di previsione comunale, con l’obiettivo di introdurre ristori per le imprese danneggiate dall’emergenza. Le misure, nelle intenzioni del consigliere, dovrebbero tenere conto sia dei mancati guadagni dovuti alla chiusura delle attività sia delle somme sostenute per il ricorso alle autobotti private.

“È un obbligo morale della politica stare al fianco di chi con i propri sacrifici manda avanti la comunità“, ha dichiarato De Simone, annunciando che porterà la proposta in Consiglio comunale.

Le due iniziative si muovono dunque su piani diversi ma convergono sulla richiesta di risposte: verificare le cause dei disservizi, chiarire i compiti dei soggetti coinvolti e individuare interventi strutturali per garantire la continuità del servizio, affiancandoli a misure di sostegno per chi sta già subendo le conseguenze economiche dell’emergenza.