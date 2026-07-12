Emergenza idrica a Siracusa verso la normalità: solo Ortigia alta con pressione ridotta

Attualità · La nota di Aretusaacque

Aretusacque informa che, a seguito dell’intenso lavoro svolto senza soluzione di continuità dalle proprie squadre operative negli ultimi giorni, il sistema idrico cittadino è stato progressivamente riportato alle normali condizioni di esercizio.

Dopo gli eventi che hanno interessato la rete, a partire dalla notte tra il 9 e il 10 luglio, i tecnici della società hanno proseguito senza sosta le attività di riparazione, regolazione dei flussi e riequilibrio del sistema, riuscendo a riportare l’intera rete idrica di Siracusa in esercizio.

Allo stato attuale, l’unica area che presenta ancora condizioni di servizio non pienamente stabilizzate è la parte alta di Ortigia. La particolare conformazione altimetrica della zona, infatti, favorisce la presenza di sacche d’aria all’interno delle condotte durante le fasi di ripristino della rete, determinando un allungamento dei tempi necessari al completo recupero dei livelli ordinari di pressione.

Le squadre operative di Aretusacque sono al lavoro anche nella giornata odierna per completare le attività di spurgo e rimozione dell’aria ancora presente nelle condotte, operazioni indispensabili per il definitivo assestamento dei flussi idrici e delle pressioni di esercizio. Sulla base dell’evoluzione delle attività in corso, si prevede il completo ripristino dei flussi e delle pressioni nella parte alta di Ortigia entro la giornata odierna.

Aretusacque desidera sottolineare il valore e la professionalità delle maestranze impegnate sul territorio. Il personale che sta gestendo questa fase emergenziale, con temperature che sfiorano i 40 gradi centigradi, è composto dagli stessi tecnici e professionisti che da anni operano sulla rete idrica cittadina, che ne conoscono in modo approfondito caratteristiche, criticità e specificità. La continuità gestionale garantita da Aretusacque, fin dall’avvio della propria attività, ha consentito di mantenere invariati ruoli e competenze di tutto il personale, a garanzia del mantenimento del know-how tecnico accumulato negli anni, permettendo in tal modo interventi più rapidi ed efficaci a beneficio dell’utenza.

La società è pienamente consapevole delle condizioni di vetustà che caratterizzano ampi tratti della rete idrica cittadina. Proprio per questo motivo, nei prossimi mesi saranno progressivamente avviati gli investimenti programmati per il rinnovamento delle infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare la continuità del servizio, incrementare l’efficienza della rete e garantire standard qualitativi sempre più elevati.

Gli eventi registrati negli ultimi giorni hanno richiesto la gestione di una situazione particolarmente complessa, determinata dalla concomitanza di molteplici fattori: le ripetute interruzioni dell’energia elettrica, i conseguenti colpi d’ariete generati dagli improvvisi riavvii degli impianti, le elevate temperature di questo periodo e il significativo incremento delle presenze turistiche che caratterizza la stagione estiva. Tutti elementi che, assommati allo stato attuale della rete, determinano una forte sollecitazione delle infrastrutture idriche e rendono più delicata la gestione dell’intero sistema.

Aretusacque confida nella collaborazione dei cittadini durante questa delicata fase di normalizzazione del sistema idrico. Un uso responsabile e consapevole della risorsa idrica rappresenta un importante contributo al lavoro che i tecnici dell’azienda stanno svolgendo sul territorio e favorisce il più rapido ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio, a beneficio dell’intera comunità.

Per qualsiasi necessità o segnalazione relativa al servizio idrico, gli utenti possono contattare il numero verde guasti di Aretusacque 800.53.53.53, attivo H24, 7 giorni su 7.

Aretusacque ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate in queste giornate particolarmente impegnative e conferma il proprio impegno nel garantire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze del territorio.