Servizio idrico in Ortigia, il Comitato: “i residenti segnalano ancora disservizi”

Continua anche oggi, 16 luglio, l’emergenza idrica a Ortigia. Nonostante Aretusacque abbia comunicato il ritorno alla normalità della pressione sulla rete, il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente sostiene che la situazione sul campo sia ancora ben diversa.
Secondo un monitoraggio effettuato questa mattina intorno alle 9 tra i residenti, quasi l’80% delle segnalazioni raccolte indica infatti una pressione insufficiente o la totale assenza di erogazione dell’acqua. Le criticità, come riferisce il Comitato, continuano a concentrarsi soprattutto nella parte più interna e alta dell’isola, dove il servizio risulterebbe ancora particolarmente deficitario.
“Il dato non può essere liquidato come una semplice percezione soggettiva dei residenti” afferma il portavoce Davide Biondini, che richiama la necessità di distinguere tra la pressione rilevata sulla rete e quella effettivamente disponibile nelle abitazioni.
“Una cosa è la pressione statica – ancora Biondini -, misurata magari a rubinetti chiusi o in punti favorevoli della rete; altra cosa è la pressione dinamica, cioè quella realmente disponibile quando le utenze consumano contemporaneamente e l’acqua deve raggiungere i piani più alti degli edifici“.
Secondo il portavoce del comitato il parametro realmente significativo è quello della disponibilità effettiva dell’acqua ai rubinetti delle abitazioni. A sostegno di questa tesi viene richiamata anche la regolazione Arera sulla qualità tecnica del servizio idrico, che prevede il rispetto di condizioni minime di portata e carico idraulico per gli utenti finali.
Per questo motivo il Comitato annuncia che proseguirà con due rilevazioni quotidiane, una al mattino e una nel pomeriggio, coinvolgendo direttamente i residenti per monitorare l’andamento dell’erogazione fino al completo ripristino del servizio.
“Il punto resta semplice – conclude Biondini –: la normalità non si dichiara, si verifica dai rubinetti delle case“.