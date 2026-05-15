Emergenza idrica tra Borgata e Ortigia, il Comune di Siracusa chiede l’attivazione delle autobotti

Continua l’emergenza idrica tra Borgata e Ortigia, dove anche oggi numerosi utenti stanno registrando problemi nell’erogazione dell’acqua con disservizi distribuiti “a macchia di leopardo” tra abitazioni, attività commerciali e strutture ricettive del centro storico. La situazione, iniziata il 13 maggio, non è stata ancora risolta e il Comune di Siracusa ha avviato ufficialmente le interlocuzioni per richiedere l’attivazione del servizio di autobotti a supporto delle zone maggiormente colpite.

Il problema sarebbe legato a un improvviso abbassamento del livello del serbatoio Teracati, con la possibile presenza di perdite nella rete urbana e la formazione di sacche d’aria nelle condotte principali di distribuzione.

Da Siam spiegano inoltre che il serbatoio Teracati si trova oggi a sostenere un carico molto superiore rispetto a quello per cui era stato originariamente progettato, soprattutto con l’aumento delle presenze nel centro storico durante la stagione turistica.

Il Comune segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza e, proprio alla luce del protrarsi dei disagi, starebbe accelerando le procedure per mettere a disposizione autobotti nelle aree più colpite dalla mancanza d’acqua. Intanto i tecnici continuano a lavorare senza sosta per cercare di stabilizzare la rete e ripristinare la normale erogazione idrica.