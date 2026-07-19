Emergenza incendi a Tivoli: ripristinata la corrente e situazione sotto controllo

Attualità · Insieme

“Con il ripristino della corrente elettrica dopo il devastante incendio di ieri, l’emergenza in contrada Tivoli, all’altezza di Traversa San Francesco, può dirsi sostanzialmente rientrata, ma l’attenzione non deve mai calare”. Ad intervenire è il consigliere comunale di “Insieme” Ciccio Vaccaro.

“Dopo le numerose segnalazioni ricevute dai residenti nel tardo pomeriggio di ieri, preso atto della gravità degli incendi e del conseguente guasto alla rete elettrica, ho immediatamente sollecitato le autorità competenti per fornire un primo, immediato soccorso alla popolazione, reduce da più roghi di portata eccezionale e a ridosso delle case, in una giornata particolarmente calda, senza la possibilità di utilizzare l’elettricità e, come conseguenza diretta in molti casi, neppure l’acqua, dipendente da sistemi di pompaggio elettrici – dice –. In particolare voglio ringraziare la Prefettura di Siracusa, nella persona della Viceprefetto Vicario Marinella Iacolare, avvisata telefonicamente nella tarda serata di ieri dal sottoscritto sulla gravità della situazione, che si è attivati immediatamente per far partire celermente la macchina dei soccorsi. Ringrazio ovviamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Siracusa, impegnate senza sosta nel tentativo di limitare i danni degli incendi in tutta la provincia, la Protezione Civile di Siracusa e l’assessore Imbrò, che hanno messo a disposizione un’autobotte per i bisogni essenziali della popolazione, e le squadre di operai che per conto di e-Distribuzione hanno provveduto a riparare a tempo record un danno molto grave alla rete elettrica. Ma un un ringraziamento particolare va a un cittadino residente, Massimo Mirimina, che si è immediatamente messo a disposizione di tutti, intervenendo direttamente in almeno tre casi per aiutare famiglie in difficoltà e fornendo costantemente aggiornamenti sulla situazione a chi non si trovava sul posto. La comunità di residenti di Tivoli è forte e solidale, abituata a cavarsela da sola al di là di chi negli anni ha provato a prenderla in giro, promettendo mare e monti senza dare in cambio mai nulla di concreto. Per fortuna però, la musica adesso è cambiata.”