Emergenza ratti all’Arenella: Love Arenella chiede deratizzazione urgente

L’Associazione Love Arenella ha lanciato un appello urgente alle autorità competenti per affrontare l’emergenza ratti che sta interessando il quartiere Arenella. La situazione richiede un intervento straordinario di deratizzazione che sia al contempo efficace e sicuro per le numerose colonie feline presenti sul territorio.

Il problema della presenza massiccia di roditori nel quartiere si è aggravato nelle ultime settimane, creando una situazione di degrado igienico-sanitario che preoccupa residenti e volontari che si occupano della tutela degli animali. L’associazione sottolinea come sia necessario un intervento tempestivo da parte delle istituzioni locali.

La richiesta di Love Arenella punta su una deratizzazione urgente e straordinaria, ma con modalità che garantiscano l’incolumità dei gatti che vivono nelle colonie gestite dai volontari. I metodi tradizionali di derattizzazione, infatti, possono rappresentare un pericolo per i felini che potrebbero ingerire esche avvelenate o entrare in contatto con sostanze tossiche.

L’associazione chiede quindi che vengano adottate tecniche sicure e rispettose del benessere animale, attraverso l’utilizzo di metodi che non mettano a rischio la salute delle colonie feline censite e accudite regolarmente dai volontari nel quartiere Arenella.

La situazione richiede un coordinamento tra gli uffici comunali preposti alla sanità pubblica e le associazioni animaliste per individuare le soluzioni più appropriate che possano risolvere l’emergenza ratti senza creare ulteriori problematiche alle popolazioni feline del territorio.