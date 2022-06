Emergenza rifiuti a Siracusa. Udicon Sicilia: “Intervento immediato a tutela dei cittadini”

“Le strade sono stracolme di rifiuti: a Siracusa si rischia l’allarme igienico – sanitario“. A sollevare la problematica è Salvatore Lorefice, commissario regionale dell’U.Di.Con Sicilia, che ha indirizzato una richiesta di tempestivo intervento agli uffici comunali e all’impresa che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. “Ci sono state segnalate gravissime problematiche che stanno attanagliando la città – dichiara Lorefice -, le strade stracolme di rifiuti lasciano prefigurare una vera e propria emergenza“.

L’accumulo incontrollato di spazzatura ai margini delle strade sarebbe dovuto all’insufficienza degli impianti di smaltimento. “C’è molta preoccupazione per quanto sta accadendo – prosegue Lorefice – Chiediamo alle autorità competenti un intervento immediato, non solo per palesi motivi di decoro, ma anche per ragioni igienico-sanitarie: la salute dei cittadini va tutelata“.