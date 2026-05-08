Emergenza rifiuti sulla SP 26, il PD di Rosolini scrive alle istituzioni per una bonifica urgente

Una situazione di degrado ambientale definita “insostenibile” e “cronica” ha spinto il Partito Democratico di Rosolini a lanciare un appello formale alle autorità competenti per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 26, l’arteria che collega Rosolini a Pachino.

Il fulcro della protesta, sollevata dal consigliere comunale Davide Soli e dal segretario cittadino del circolo “Pietro Assenza”, Antonino Basile, riguarda in particolare il Km 7.00 della provinciale, in territorio di Noto. Secondo quanto denunciato nella nota inviata via PEC al Libero Consorzio di Siracusa e ai sindaci di Noto, Pachino e Rosolini, l’area è diventata bersaglio di un sistematico abbandono di rifiuti di ogni tipo: dagli scarti solidi urbani ai materiali inerti, fino a potenziali rifiuti speciali e pericolosi.

Oltre al rischio igienico-sanitario, il PD sottolinea come la SP 26 sia un “biglietto da visita” fondamentale per il comparto turistico della zona sud della provincia. L’abbandono selvaggio dei rifiuti non offende solo il paesaggio, ma rappresenta un costo economico che grava sulla collettività, calpestando la dignità dei cittadini onesti che rispettano le regole della raccolta differenziata. “Bisogna dare un segnale forte contro il comportamento incivile dei ‘soliti noti'”, dichiarano Soli e Basile, definendo inaccettabile che l’operato di pochi “sporcaccioni” danneggi l’intera comunità.

Il documento inviato alle istituzioni non si limita alla denuncia, ma avanza tre richieste precise per risolvere un’emergenza che persiste da anni: bonifica immediata: un intervento straordinario per rimuovere i cumuli di rifiuti e ripristinare la salubrità dell’area; videosorveglianza e repressione: l’installazione di sistemi di controllo (e-wall o telecamere) per individuare e sanzionare i trasgressori, Tavolo Tecnico di Coordinamento: la creazione di una sinergia tra il Libero Consorzio ed i Comuni interessati per definire competenze certe sulla manutenzione ordinaria ed evitare “rimpalli di responsabilità”.