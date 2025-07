Emergenza sangue, l’appello dell’Avis di Siracusa: “Donare è un gesto altruistico che salva vite”

L’estate porta con sé una nuova emergenza sangue. Come ogni anno, la bella stagione coincide con una diminuzione delle donazioni e un aumento della richiesta, dovuta anche a incidenti e alla necessità costante dei pazienti cronici. A rilanciare l’allarme è Carmela Petralito, presidente provinciale dell’Avis Siracusa, che sottolinea la necessità di un impegno costante e consapevole da parte della cittadinanza.

“Rispetto agli scorsi anni – spiega Petralito – abbiamo registrato un aumento di donatori e donazioni grazie all’attività capillare delle sedi comunali della nostra provincia. Ma non basta. Il bisogno di sangue e plasma è continuo, e la disponibilità deve essere garantita anche in estate, quando molti si allontanano per le ferie o per motivi di studio o lavoro.”





Un appello particolare è rivolto ai giovani, ancora poco presenti ma fondamentali per garantire il ricambio generazionale tra i donatori. Proprio in quest’ottica, giovedì 24 luglio l’Avis provinciale ha organizzato un evento speciale dedicato ai ragazzi e alle ragazze appartenenti a diverse associazioni del territorio, per promuovere una cultura del dono consapevole e partecipata.

“La donazione – aggiunge Petralito – è una scelta di responsabilità e legalità. È un atto che promuove stili di vita sani e altruistici. È importante non aspettare di essere toccati da un’esperienza personale per capire quanto sia prezioso questo gesto.”

La presidente ricorda che è possibile donare a partire dai 18 anni di età, con un peso minimo di 50 chili, e che oltre alla donazione di sangue, è urgente incentivare anche quella di plasma.

L’invito finale è chiaro: “Donare richiede pochi minuti, ma può significare una speranza concreta per chi è in attesa di cure. Non costa nulla, ma vale tantissimo. E grazie ai nostri volontari, che spesso rinunciano alle ferie per tenere aperte le sedi, possiamo accogliere i donatori con calore e professionalità.”