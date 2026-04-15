Emergenza sanitaria nel Siracusano, UGL: “Subito medici di base per Cassaro e Ferla”

Una grave carenza di medici di medicina generale sta mettendo in difficoltà i cittadini dei comuni di Cassaro e Ferla. A denunciarlo è la UGL Siracusa che, con una nota ufficiale inviata alle istituzioni, chiede un intervento urgente per garantire il diritto alla salute nei due centri montani.

Il problema, secondo il sindacato, si è aggravato a seguito di un recente pensionamento, lasciando numerosi cittadini senza un punto di riferimento sanitario di base. I medici attualmente in servizio, infatti, avrebbero già raggiunto il numero massimo di pazienti consentito, rendendo impossibile l’assorbimento di nuove richieste.

Una situazione che costringe molti residenti a ricorrere a visite private a pagamento anche per prestazioni ordinarie, con evidenti disagi soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, in particolare gli anziani.

“La carenza di medici di base rappresenta un serio problema organizzativo che compromette un presidio fondamentale per la sicurezza e la salute pubblica”, si legge nella nota. Il sindacato sottolinea inoltre le difficoltà strutturali delle aree interne, dove l’accesso ai servizi sanitari è già reso complesso dalla distanza dagli ospedali.

Per questo motivo, la UGL chiede l’attivazione immediata di tutte le procedure necessarie al ripristino del servizio, garantendo un’assistenza sanitaria adeguata e tempestiva. Tra le priorità indicate, il Comune di Cassaro viene segnalato come il più esposto all’emergenza.

Non manca un monito alle istituzioni: in assenza di risposte rapide e concrete, il sindacato si dice pronto ad avviare iniziative di protesta, incluso un presidio davanti alla Direzione dell’Asp di Siracusa.

La richiesta è chiara: intervenire subito per evitare ulteriori disservizi e tutelare un diritto fondamentale dei cittadini, quello alla salute.