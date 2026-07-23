Emissioni odorigene nell’AERCA, il sindaco Gianni convoca i Comuni: vertice a Priolo

Attualità · il 31 luglio

Prosegue l’azione del sindaco Pippo Gianni per contrastare le emissioni odorigene e il conseguente inquinamento ambientale nei Comuni ricadenti nell’AERCA.

Il sindaco di Priolo Gargallo ha inviato ieri una lettera ai Comuni dell’Area ad elevato rischio di crisi ambientale, invocando un’azione comune e proponendo la convocazione di un incontro istituzionale per affrontare il perdurare dei fenomeni di emissioni odorigene che, da mesi e con particolare intensità nelle ultime settimane, stanno interessando il territorio.

L’incontro è stato fissato per venerdì 31 luglio 2026, alle 10, al Palazzo municipale di Priolo Gargallo, al fine di definire una strategia condivisa finalizzata ad affrontare una problematica che continua a incidere sulla quotidianità dei cittadini.

L’obiettivo è approfondire le criticità riscontrate, condividere le informazioni e i dati disponibili, coordinare le iniziative già intraprese dai singoli Enti e valutare congiuntamente ulteriori azioni da sottoporre agli organismi competenti, per individuare efficaci misure di monitoraggio, prevenzione e mitigazione del fenomeno.

“Il perdurare dei miasmi continua a destare forte preoccupazione tra i cittadini e richiede una risposta coordinata e condivisa da parte delle Istituzioni – sottolinea nella lettera il sindaco Gianni –. È fondamentale fare fronte comune per rappresentare con forza le istanze del territorio e sollecitare interventi concreti a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della qualità della vita delle nostre comunità”.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per rafforzare la collaborazione istituzionale tra i Comuni dell’AERCA.

Il sindaco Pippo Gianni rinnova il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, promuovendo ogni utile iniziativa istituzionale a tutela del territorio e della popolazione.