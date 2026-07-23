Emozioni e suggestioni per “Caravaggio a Siracusa”

Attualità · Anniversario

“Nei momenti bui della nostra vita c’è sempre una luce. Per Caravaggio è stata Lucia. In lei ha visto una realtà nuova. Mi auguro che valga anche per noi il messaggio cha la luce vince sul buio e sulle tenebre”. Fra Daniele Cugnata, rettore della Basilica Santuario Santa Lucia al Sepolcro, consegna una riflessione al termine della serata “Caravaggio a Siracusa” dedicata a Michelangelo Merisi e alla tela Il Seppellimento di Santa Lucia.

Una serata nell’anniversario della morte di Caravaggio: sul sagrato del Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, si sono alternate le voci di Attilio Ierna e Loredana Pitruzzello che hanno celebrato il genio dell’artista, raccontando la sua vita, il suo viaggio a Siracusa, la creazione di una delle sue opere più belle. Poi il viaggio si è spostato all’interno della Basilica. Proprio al Seppellimento è stata dedicata la proiezione di un video inedito che ha documentato un fenomeno di luce naturale: ogni 25 ottobre, al crepuscolo, la luce che entra attraverso il rosone della facciata si proietta sul Seppellimento di Santa Lucia, scorrendo velocemente sul dipinto e raggiungendo tutte le figure.

Le voci di Attilio Ierna e Loredana Pitruzzello sono state accompagnate dalla musica dal vivo eseguita da un quartetto composto da Matteo Blundo (viola); Matteo Briganti (violino); Luciano Maria Moricca (oboe); Susi Kimbell (violoncello): musiche di Bach, Vivaldi, Handel e Arcadelt. Uno dei brani eseguiti è stato il Quam pulchra es di Noël Bauldeweyn, la composizione il cui spartito è raffigurato da Caravaggio nel Riposo durante la fuga in Egitto.

Il racconto, tra la lettura critica e simbolica dell’opera, alternato a riflessioni tratte da testi di storici dell’arte e critici che si sono occupati del pittore.

L’evento è stato curato dall’associazione “L’Isola del dialogo” in collaborazione con la società Kairos, l’Ufficio per la Pastorale del Turismo, la Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro e patrocinato dal Comune di Siracusa.