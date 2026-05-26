En plein ad Augusta, tutti i consiglieri saranno di maggioranza: ecco chi è stato eletto

En plein, 24 su 24: gli scranni del Consiglio comunale di Augusta saranno occupati esclusivamente da esponenti di maggioranza, non avendo le altre liste di opposizione superato lo sbarramento.

Grande Sicilia con il 20,77% e 3.514 preferenze diventa la lista più votata e porta in dote 6 consiglieri comunali: Biagio Tribulato, Roberto Conti, Giuseppe Montalto, Cosimo Cappiello, Michela Italia, Manuel Mangano.

Cinque + Cinque Di Mare sindaco si ferma al 19,35% con 3.274 voti e 5 seggi: Marco Stella, Massimo Casertano, Paolo Trigilio, Giuseppe Tedesco, Norma Valmarin.

“Giuseppe Di Mare sindaco – il cambiamento continua insieme” raggiunge il 16,36% con 2.767 preferenze e 4 consiglieri: Margaret Amara, Andrea Lombardo, Francesco Messina, Angelo Pasqua.

I love Augusta – Giuseppe Di Mare sindaco con l’11,74% e 1.986 voti per 3 seggi: Tania Patania, Giuseppe Carrabino, Marco Meloni.

Forza Italia con il 10,15% e 1.717 preferenze porta in aula 2 consiglieri: Corrado Amato e Salvatore Daniele.

Più Augusta con il 9,12% e 1.543 voti e conquista 2 seggi: Andrea Campisi e Rosy Centamore.

Augusta 2020 con il 6,74% e 1.140 preferenze ottiene un consigliere comunale Marco Niciforo.

Insieme per Augusta con 976 voti e il 5,77% avrà un consigliere: Benedetta Salmeri.

L’ufficialità definitiva arriverà solo con la proclamazione dell’Ufficio centrale elettorale.