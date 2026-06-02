Encomio al Comune di Priolo per le politiche in favore degli animali di affezione

Con grande orgoglio, il Sindaco di Priolo Pippo Gianni e l’Assessore al Randagismo Federica Limeri condividono una nota di encomio pervenuta nei giorni scorsi al Comune di Priolo Gargallo da parte del Collettivo Animale.

“Un riconoscimento – scrivono il Sindaco Gianni e l’assessore Limeri – che ci riempie il cuore e ci sprona a fare sempre di più. L’Ufficio Randagismo ringrazia il Collettivo Animale — e in particolare l’associazione “Giustizia per Matteo” — per l’impegno sul territorio. Questo successo non è il frutto del lavoro di un singolo, ma di una straordinaria sinergia con le forze di Polizia Municipale, con cui l’ufficio condivide pienamente l’apprezzamento ricevuto.”

Il Sindaco Gianni prosegue ricordando come in questi giorni il Comune abbia ricevuto diverse attestazioni di stima da tutta Italia. “L’encomio del Collettivo Voce Animale rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Continueremo a sostenere questo percorso con impegno, sensibilità e determinazione, affinché il nostro Comune possa essere sempre più un esempio positivo a livello nazionale“.

L’Assessore Limeri: “Sono alla guida di questo assessorato da un mese e mezzo e vedere già questi frutti è un’emozione indescrivibile. Questo encomio dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta.”

“Sentire che il nostro operato sta diventando una “fonte di ispirazione per tutta Italia – concludono il Sindaco Gianni e l’assessore Limeri – ci rende fieri di rappresentare questa comunità. Questa è l’occasione perfetta per rilanciare la nostra promessa: l’Amministrazione continuerà a svolgere questo delicato incarico con la massima diligenza, sensibilità e amore per i nostri amici a quattro zampe. Che questo sia solo l’inizio di una lunga serie di grandi successi“.