Energia e caro materiali, Ance Siracusa: serve un intervento urgente per evitare lo stop dei cantieri

ANCE Siracusa esprime forte preoccupazione per gli effetti delle tensioni geopolitiche in atto sul comparto delle costruzioni e rilancia l’appello, già avanzato a livello nazionale, per un intervento immediato da parte dell’Unione Europea e del Governo.

“Condividiamo pienamente il richiamo del Ministro Matteo Salvini e la posizione espressa dalla presidente di ANCE Federica Brancaccio: siamo di fronte a una situazione senza precedenti che rischia di mettere in seria difficoltà le imprese anche nel nostro territorio”, dichiara il presidente di ANCE Siracusa, Paolo Augliera.

“Il protrarsi del conflitto nel Golfo e le criticità legate allo stretto di Hormuz stanno determinando un’impennata dei costi energetici e delle materie prime, con ricadute dirette sui cantieri. Anche le imprese siracusane – prosegue Augliera – si trovano oggi a operare in condizioni estremamente complesse, strette tra il rispetto dei tempi, soprattutto quelli legati al PNRR, e l’aumento dei costi o la difficoltà di reperire materiali”.

Secondo ANCE Siracusa, senza misure tempestive il rischio è quello di un rallentamento significativo delle attività, con possibili ripercussioni sull’intero sistema economico locale. “È fondamentale agire subito – continua Augliera – per evitare che questa fase di incertezza si trasformi in una vera e propria crisi del settore. Occorre prevedere strumenti straordinari, a livello europeo e nazionale, per sostenere le imprese e garantire la continuità dei lavori”.

ANCE Siracusa sottolinea inoltre come il settore delle costruzioni rappresenti un motore strategico per lo sviluppo del territorio e per la realizzazione degli investimenti pubblici. “Non possiamo permetterci di fermare cantieri fondamentali per la crescita della nostra provincia. Prevenire oggi significa evitare conseguenze ben più gravi domani. Per questo – conclude Augliera – sosteniamo con forza la richiesta di una deroga al Patto di stabilità e di interventi concreti a sostegno del sistema produttivo”.

Un appello che ANCE Siracusa rivolge alle istituzioni locali, regionali e nazionali, affinché si intervenga con rapidità e determinazione, tutelando imprese, occupazione e sviluppo del territorio