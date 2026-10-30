Enta, nube di cenere lavica alta 4 chilometri. Aeroporto di Catania operativo

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Cambia l’assetto dello spazio aereo sull’Etna dopo l’allerta rossa per l’attività vulcanica dai crateri sommitali con l’emissione di una nube di cenere lavica alta 4 chilometri sul livello del mare.

L’Nco, il Nucleo di coordinamento operativo che gestisce il traffico aereo, ha disposto la riapertura del settore B1 e la contestuale chiusura del settore A3, facendo salire da 10 a 12 il numero di atterraggi l’ora, ossia il massimo di arrivi consentiti normalmente all’aeroporto di Catania.

Le nuove disposizioni, adottate sulla base del Vona rosso (Volcano observatory notice for aviation), emesso ieri e confermato stamattina dall’Osservatorio etneo dell’Ingv. Le restrizioni resteranno in vigore fino alle 12.30 di domani.

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L’ultimo bollettino del centro di monitoraggio delle ceneri vulcaniche di Tolosa, pubblicato oggi, conferma il codice rosso per l’aviazione e segnala una debole emissione di cenere ancora in corso. La nube, descritta come molto sottile e in rapida dissipazione, si sposta verso sud-est a circa 18 chilometri orari. La sua presenza è prevista ancora nelle prossime ore.

Fonte: Ansa.it