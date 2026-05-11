Enti locali e Terzo Settore, a Siracusa un seminario sull’Amministrazione condivisa

Un’occasione per sindaci, amministratori e funzionari per scoprire modalità collaborative alternative ai classici appalti, capaci di valorizzare il ruolo del Terzo settore nella gestione dei servizi pubblici. È l’obiettivo del seminario formativo organizzato da ANCI Sicilia che si terrà domani 12 maggio, dalle 9 alle 13, all’Urban Center di Siracusa (via Nino Bixio, 1) e in modalità webinar.

L’incontro, dal titolo “L’Amministrazione condivisa e l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione”, si aprirà alle 9,30 con i saluti istituzionali di Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia e di Francesco Italia, sindaco di Siracusa. L’introduzione ai lavori sarà affidata a Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’Associazione dei Comuni siciliani.

L’avvocato Luciano Gallo, referente ANCI all’Osservatorio nazionale sull’Amministrazione condivisa, analizzerà questo tema e ne illustrerà il quadro normativo, offrendo indicazioni pratiche su come attivare efficacemente i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione.