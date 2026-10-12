Entra a scuola di notte e prende di mira un distributore automatico: arrestato

Agenti delle Volanti, nella nottata decorsa, sono intervenuti presso il Liceo Quintiliano per la segnalazione di un furto in atto ed hanno arrestato il ladro.
In specie, gli agenti constatavano che un distributore di snack era stato danneggiato e l’incasso, presente all’interno della gettoniera, era stato rubato.
L’immediato intervento operativo degli uomini della Volante consentiva di bloccare il ladro ancora presente all’interno del plesso scolastico e di trarlo in arresto.
L’arrestato, un siracusano di 37 anni, già conosciuto alle forze di polizia, è stato anche denunciato per il reato di porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere (un coltello) e per possesso ingiustificato di un cacciavite, verosimilmente utilizzato per lo scasso.