Entra in casa, minaccia la padrona e si fa consegnare carte di credito e telefono: arrestato a Siracusa

Si era introdotto in un appartamento e minacciato la padrona di casa con un tondino in ferro

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo di 39 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di rapina.

Il trentanovenne, nel pomeriggio di ieri, si introduceva in un appartamento e, dopo aver minacciato la padrona di casa con un tondino in ferro, si impossessava di un bancomat, di carte di credito e un telefono cellulare di proprietà della vittima e fuggiva.


La donna chiamava la Polizia e una volante, in servizio di controllo del territorio, giungeva in pochi minuti sul luogo del reato riuscendo a bloccare ed a trarre in arresto il rapinatore che, nel frattempo, era ancora nei pressi dell’abitazione della vittima, sita nel quartiere Epipoli.

Dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, il trentanovenne è stato condotto in carcere.


