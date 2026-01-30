“Entro l’estate apriremo il Parco archeologico, un patrimonio per il territorio”: l’annuncio del sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio

Non solo opere promesse, ma cantieri conclusi e spazi restituiti alla collettività. A Carlentini l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Stefio fa il punto su una serie di interventi che, nelle prossime settimane, segneranno un passaggio importante non solo per la città, ma per l’intero territorio provinciale. “Rispetto all’ultima volta che ci siamo incontrati – spiega Stefio – oggi possiamo dire di essere a buon punto. Alcune opere sono già state inaugurate, altre lo saranno a breve. L’obiettivo principale resta l’apertura del Parco archeologico, che contiamo di rendere fruibile prima dell’estate”.

Un sito che, nelle parole del primo cittadino, non rappresenta una semplice riapertura: “in realtà si tratta di una vera scoperta. È un bene che non è mai stato realmente valorizzato e che oggi vogliamo offrire non solo a Carlentini, ma all’intera comunità scientifica e culturale. È un unicum che può diventare un punto di riferimento per tutta la provincia di Siracusa”.

Accanto al Parco archeologico, il progetto di rigenerazione urbana ha già prodotto risultati concreti: l’apertura dell’anteparco, l’inaugurazione dell’ex mattatoio e la consegna di un primo subparco urbano. Un secondo subparco è in fase di ultimazione e sarà aperto anch’esso entro l’estate.

“Tutti gli interventi finanziati con il PNRR sono stati portati avanti e messi a terra – sottolinea Stefio – senza eccezioni. Parliamo di opere reali, non di annunci. Gli impegni assunti sono stati rispettati e continueranno a esserlo”.