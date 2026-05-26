Enzo Pupillo avrà la maggioranza in Consiglio comunale a Lentini: ecco chi è stato eletto

Con il 43,06% neo sindaco di Lentini Enzo Pupillo ha ottenuto il premio di maggioranza e porta in aula 10 consiglieri sui 16 complessivi. Le opposizioni ne avranno invece 6: uno di diritto a Giuseppe Fisicaro, uno della lista di Efrem Sanzaro e gli altri distribuiti alle liste collegate soprattutto alla coalizione di Fisicaro.

L’ufficialità definitiva arriverà solo con la proclamazione dell’Ufficio centrale elettorale, ma si sta delineando il quadro degli eletti. Il Consiglio comunale dovrebbe essere così composto:

Partito Democratico, 3 seggi: Rosita Vecchio, Cirino detto Ciro Greco e Lorenzo Aliano.

Territorio Unito, 2 seggi: Cristiano Maria detta Mariella e Rosario Vacanti.

Lentini C’è, 2 seggi: Krizia Barbagallo e Pippo Innocenti

Lentini Bene Comune, 2 seggi: Davide Marchese e Cristina Stuto

Lentini 2026, 1 seggio: Nino Pulvirenti

Efrem Sanzaro conquista un seggio grazie al superamento del 5% della lista “Insieme”.

Giuseppe Fisicaro entra di diritto come candidato sindaco sconfitto, gli altri seggi vanno prevalentemente alle liste della coalizione di Fisicaro tramite riparto proporzionale:

Un seggio scatta a Liberi con Manlio Rossitto

Un secondo seggio va ad Andiamo Avanti con Giuseppe Spada

Un terzo seggio a Grande Sicilia e scatta a Francesca Reale

Il quarto consigliere a Fratelli d’Italia con Rossana Fangano

In attesa della proclamazione ufficiale, il quadro politico che emerge è quindi quello di una maggioranza solida per Pupillo a fronte di un centrodestra di Fisicaro numericamente forte ma insufficiente al momento per impedire la governabilità di una città complessa come Lentini, che premia il centrosinistra senza bisogno del ballottaggio.