Epidemia di salmonella in Europa: sospetti sui pomodorini siciliani, il Consorzio di Pachino IGP respinge le accuse

Un’epidemia di salmonella che ha interessato diversi Paesi europei tra il 2023 e il 2025 ha sollevato timori sulla filiera ortofrutticola mediterranea. Secondo un’indagine congiunta dell’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e dell’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), il focolaio – con 437 casi confermati in 17 Paesi dell’UE/SEE e nel Regno Unito – potrebbe essere collegato al consumo di pomodorini freschi provenienti dalla Sicilia.

I Paesi più colpiti risultano essere Germania, Italia e Austria, ma le indagini non hanno ancora portato all’identificazione definitiva della fonte del contagio. Le ipotesi degli esperti restano concentrate su alcuni lotti di pomodorini distribuiti in più Stati europei.

Alla notizia, rilanciata da diverse testate, ha replicato con fermezza il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino, che prende le distanze da qualsiasi coinvolgimento.

“Nessuna segnalazione è giunta a tale proposito dai nostri associati”, chiarisce il presidente del Consorzio Sebastiano Fortunato. “Se ci fosse una problematica di tale gravità ce ne saremmo certamente accorti, visto che mangiamo il nostro pomodoro ogni giorno”.

Fortunato ha poi sottolineato come gli episodi di sospetti o accuse rivolti al prodotto siciliano si stiano moltiplicando negli ultimi anni: “Non si può non rilevare – aggiunge – come gli attacchi al pomodoro italiano si stiano intensificando, quasi ci fosse una precisa strategia per affossare un prodotto che tutto il mondo ci invidia”.

Il presidente del Consorzio ha infine puntato il dito contro la concorrenza sleale dei Paesi extra UE, che immetterebbero sul mercato europeo pomodori a prezzi stracciati e con regole di produzione meno rigide: “Siamo ogni giorno schiacciati da una concorrenza che utilizza fitofarmaci vietati in Italia da decenni e mette a rischio la sopravvivenza di un comparto d’eccellenza”.

Le indagini dell’ECDC e dell’EFSA proseguono per individuare con certezza la fonte dell’infezione. Nel frattempo, dal Consorzio arriva la richiesta di prudenza e rispetto per il made in Italy, in attesa di riscontri ufficiali.