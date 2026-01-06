Epifania in Sicilia: il significato nascosto dei dolci della Befana

“L’Epifania tutte le feste porta via”, recita il proverbio. Il 6 gennaio segna ufficialmente la fine delle festività natalizie, ma in Sicilia l’Epifania è molto più di una semplice ricorrenza. È una giornata che unisce famiglie, tradizioni popolari e sapori antichi, trasformando l’ultimo appuntamento delle feste in un momento di condivisione e identità culturale.

Anche dopo le abbondanti tavolate natalizie, l’Epifania diventa l’occasione perfetta per ritrovarsi ancora una volta attorno a una tavola imbandita e salutare il Natale nel modo più dolce possibile.

I dolci dell’Epifania in Sicilia: tra simboli e tradizione

La tradizione siciliana dell’Epifania è fortemente legata alla pasticceria. In questo periodo, i laboratori artigianali preparano dolci particolari, il cui nome e la cui forma assumono un significato speciale per i più piccoli.

Il più noto è senza dubbio il carbone dolce della Befana. Simbolo dei bambini meno obbedienti, è spesso il meno amato dai più piccoli, anche se in realtà si tratta di un dolce semplice e zuccherino, realizzato con albume montato, glassa e zucchero. In Sicilia esistono varianti aromatizzate con limone, tamarindo o marsala, mentre il colore nero viene ottenuto grazie a un colorante vegetale che lo rende simile a un vero pezzo di carbone.

La focaccia dolce della Befana, regina dell’Epifania siciliana

Il dolce più rappresentativo dell’Epifania in Sicilia è però la focaccia dolce della Befana. Simile a un buccellato o a un grande ciambellone, era tradizionalmente il dolce che concludeva le festività nelle corti nobiliari siciliane.

Si tratta di un impasto a lenta lievitazione, guarnito con arancia candita e granelli di zucchero, che veniva servito al termine del pranzo dell’Epifania per chiudere simbolicamente il ciclo delle feste.

Secondo l’antica tradizione, all’interno dell’impasto venivano nascosti una fava secca o una monetina, simboli di fortuna per chi li trovava nella propria fetta. Naturalmente, era necessario prestare attenzione per evitare spiacevoli incidenti.

Un’altra credenza vuole che la focaccia dovesse essere tagliata in 16 spicchi, senza mai incidere il centro: un gesto scaramantico per tenere lontano il malocchio dalla famiglia.

Canditi, torroni e dolci per i bambini

Nelle tradizioni di Catania e Palermo, l’Epifania è anche il giorno dei canditi e dei torroni, che in passato venivano donati ai bambini più buoni al posto delle moderne caramelle.

Durante l’Ottocento, soprattutto tra le famiglie più povere, erano diffuse mandorle e confettini, fino a quando, con la fine del XIX secolo, le caramelle gommose iniziarono a prendere il sopravvento.

Non solo dolci: i piatti dell’Epifania siciliana

La gastronomia tradizionale siciliana dell’Epifania non si limita ai dolci. In alcune zone era diffuso un risotto agli agrumi, evolutosi nel tempo in un risotto ai gamberetti profumato con olio agrumato, un piatto che unisce mare e terra, tipico della cucina isolana.

Nel Palermitano, e in particolare a Gratteri, sopravvive un’altra antica usanza: durante la colazione o a fine pranzo, i bambini ricevono i cucciddati, detti anche turtigliuna. Si tratta di piccoli buccellati ricoperti di zucchero e decorazioni colorate, ripieni di fichi secchi, uva passa, mandorle, noci e scorze d’arancia. Dolci energetici e molto amati, spesso presenti anche nel periodo di Carnevale.

Il significato dell’Epifania e la leggenda della Befana

Il termine Epifania significa “rivelazione” e ricorda la manifestazione di Cristo ai Re Magi. Nella cultura popolare, però, questa festa si intreccia con la figura della Befana, la vecchina che vola sulla scopa portando dolci, regali o carbone ai bambini.

Secondo la leggenda, i Re Magi chiesero indicazioni a una donna anziana lungo il cammino verso Betlemme. Lei rifiutò di seguirli, ma poi, pentita, preparò un cesto di dolci e iniziò a bussare a ogni porta, donandoli ai bambini nella speranza di trovare Gesù Bambino. Da allora, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, la Befana continua il suo viaggio.

Tradizioni dell’Epifania in Sicilia

Le tradizioni dell’Epifania in Sicilia cambiano da città a città, ma ovunque resta forte il senso di comunità. È una festa che chiude il Natale, ma apre la strada alla memoria collettiva, fatta di sapori, racconti e gesti che si tramandano di generazione in generazione