Epifania solidale: a Siracusa una raccolta di giocattoli per chi ha più bisogno

Un giocattolo può sembrare poca cosa. Eppure, per un bambino in cura o per una famiglia che sta attraversando un momento difficile, può diventare un sorriso, una piccola festa, un attimo di leggerezza. Con questo spirito nasce “Epifania solidale”, l’iniziativa che unisce Catania e Siracusa in una catena del bene fatta di raccolta e distribuzione di giocattoli destinati a bambini e ragazzi che vivono situazioni personali complesse.

I doni arrivano grazie all’impegno di diverse realtà come Leo Club Catania Gioeni, Leo Club Catania Val Dirillo, Leo Club ABB, Leo Club Paternò Mad Accademia, Discover Siracusa e Auser Circolo Aretusa. L’iniziativa inoltre coinvolge anche l’intera cittadinanza siracusana, perché chiunque può dare il proprio contributo con un gesto semplice ma prezioso.

È infatti possibile partecipare portando un regalo alla Camera del Lavoro CGIL Borgata il 29 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. In quella giornata la sede diventerà un punto operativo in cui i doni verranno ricevuti, controllati, catalogati e preparati con cura, così che ogni giocattolo possa arrivare in modo sicuro e risultare adatto all’età e al contesto di chi lo riceverà.

Bastano pochi minuti per unire le realtà associative e l’intero corpo civico della città aretusea in un’azione comune che può fare la differenza e regalare un momento di serenità a tanti bambini. Dopo la raccolta, i regali verranno distribuiti in modo mirato e rispettoso attraverso ulteriori realtà della rete operativa che conoscono da vicino i bisogni delle famiglie, come Caritas Bosco Minniti, CGIL Borgata, Carovana Clown e Astrea.

L’obiettivo è semplice e importante, far arrivare ogni dono davvero dove serve. L’avvio delle consegne è previsto in coincidenza con l’Epifania, affinché un periodo tradizionalmente legato al dono si trasformi in un segno di vicinanza reale. Non un gesto generico, ma un aiuto pensato, dignitoso e utile, capace di raggiungere chi ne ha bisogno. Se hai un giocattolo da donare, puoi portare anche un pezzetto di speranza.

I referenti del progetto sono Gabriele Spampinato per Leo Club Catania Val Dirillo, Martina Cassarino per Discover Siracusa, Karym Daidone per Mad Accademia, Stefano Zocco per la Caritas di Bosco Minniti, Alberto Altese per Leo Club Catania Gioeni, Carmelo Minissale per Leo Club ABB, Marco Fiorucci per Carovana Clown, Antonio Andolfi e Salvo Guidi per CGIL Borgata, Rossana La Monica per Astrea e tutti i cittadini di Siracusa volenterosi.