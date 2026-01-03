Epifania solidale, raccolti oltre 200 regali: Siracusa risponde con il cuore ai bisogni dei più fragili

Un giocattolo può sembrare poca cosa. Eppure, per un bambino che vive un momento difficile o per una famiglia in affanno, può diventare un sorriso e una piccola festa. È con questo spirito che si è conclusa la raccolta di “Epifania solidale”, l’iniziativa che unisce Catania e Siracusa in una catena del bene: sono stati raccolti oltre 200 regali, di cui 100 donati dai cittadini e circa 100 dalle associazioni della rete. Un risultato che vale doppio, perché non racconta solo una quantità: dimostra che c’è una città presente e solidale, capace di riconoscere i bisogni dei più deboli e di rispondere con gesti concreti. La partecipazione della comunità siracusana è stata decisiva, così come l’impegno delle realtà associative coinvolte, che hanno unito energie e competenze per trasformare la raccolta in un’azione organizzata e davvero utile.

La giornata del 29 dicembre alla Camera del Lavoro CGIL Borgata ha rappresentato il momento centrale: qui i doni sono stati ricevuti, controllati, catalogati e preparati con attenzione, affinché ogni regalo possa arrivare in modo sicuro e adeguato all’età e alla situazione di chi lo riceverà. L’iniziativa ha visto in prima linea Leo Club Catania Gioeni, Leo Club Catania Val Dirillo, Leo Club ABB, Leo Club Paternò Mad Accademia, Discover Siracusa e Auser Circolo Aretusa, insieme a tanti cittadini che hanno scelto di donare con semplicità e generosità. Adesso si entra nella fase più attesa: la distribuzione dei regali avverrà durante l’Epifania, attraverso una consegna mirata, rispettosa e discreta, grazie al supporto di una rete operativa che conosce da vicino i bisogni del territorio, come Caritas Bosco Minniti, CGIL Borgata, Carovana Clown e Astrea. “Oltre 200 regali” significa oltre 200 possibilità di gioia, ma soprattutto un messaggio chiaro: quando una comunità fa rete, la solidarietà non resta un’idea. Diventa presenza. Diventa cura. Diventa città.