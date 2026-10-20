Equitazione, la siracusana Sofia Contarini trionfa al Criterium Young Rider a Montefalco

Sport · Salto a ostacoli

Prestigioso successo per l’equitazione siracusana. L’amazzone Sofia Contarini, 21 anni, tesserata con l’Associazione Siracusana Sport Equestri, in sella alla cavalla siciliana Best Coer, si è aggiudicata il Criterium Young Rider I° e II° grado nell’ambito dei Campionati Giovanili di Salto Ostacoli, svoltisi al centro Ippico Le Lame di Montefalco dal 16 al 18 ottobre.

Un risultato di grande rilievo, maturato al termine di tre giornate di gara impegnative, che ha visto la giovane amazzone siracusana imporsi con determinazione, tecnica e grande feeling con la sua cavalla, una siciliana che conferma ancora una volta il valore dell’allevamento isolano nel panorama nazionale.

Un 2025/2026 da incorniciare per Sofia, che quest’anno aveva già conquistato il 3° posto ai Campionati Assoluti Siciliani di Salto Ostacoli, confermandosi tra le migliori amazzoni dell’isola.

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Studentessa modello oltre che atleta, Sofia si è diplomata al Liceo Scientifico Corbino e attualmente frequenta il terzo anno del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica all’Università di Catania, dimostrando come impegno sportivo e studio possano andare di pari passo ai massimi livelli.

La vittoria al Criterium, una delle gare più attese del calendario giovanile Fise, rappresenta un traguardo importante per Sofia Contarini e per tutta l’Associazione Siracusana Sport Equestri.