Era in possesso di droga e telefoni di dubbia provenienza, arrestato ad Avola

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica sicurezza di Avola, nell’ambito del rafforzamento del controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel comune avolese, hanno arrestato un giovane di 22 anni per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ricettazione di telefonini.

In specie, i poliziotti diretti dalla dottoressa Roberta Corsaro, nel corso di detti controlli, hanno fermato l’autovettura con a bordo il ventiduenne che, durante un rituale posto di controllo, effettuato nei pressi dell’ingresso cittadino sito sulla statale SS115, mostrava un mal celato nervosismo, ragione per la quale veniva sottoposto a un’attenta perquisizione.

L’intuito degli agenti veniva premiato, attesa la circostanza che nell’autovettura venivano rinvenuti due panetti di hashish e 8 telefoni cellulari con relativi caricabatteria di provenienza illecita, nascosti all’interno di due recipienti in plastica.

Le modalità di occultamento e la particolare cura con la quale sia la droga che i telefonini venivano avvolti con dei panni in spugna lascia agli inquirenti alcuni sospetti sui destinatari finali della “merce” e sulle modalità di consegna.

Sono in corso, pertanto, ulteriori approfondimenti investigativi.

L’uomo, al termine delle incombenze di legge è stato tratto in arresto.