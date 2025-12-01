Erasmus+ al Da Vinci di Floridia: miti e leggende avvicinano culture e studenti d’Europa

Storie di miti e leggende per i ragazzi del Da Vinci diventano strumento di conoscenza, amicizia e nuove scoperte. È proprio grazie al tema del progetto Erasmus+ appena concluso, “Myths and Legends”, che gli studenti del liceo di Floridia hanno potuto confrontarsi con coetanei arrivati dalla Skovvangskoen di Aarhus – città della Danimarca dove i siciliani si erano recati nel mese di ottobre –, dall’I.E.S. Ilíberis di Atarfe, in Spagna, e dall’8° General Lyceum di Volos, in Grecia.

Tutti, accompagnati dai propri insegnanti, sono stati coinvolti in attività didattiche mirate alla scoperta e al confronto delle rispettive culture, attraverso lo studio dei miti e delle leggende di ogni Paese, scoprendo così di condividere un’unica grande storia. Gli ospiti, accolti a Floridia dalle famiglie degli alunni partecipanti, hanno avuto modo di creare rapporti amicali molto intensi e di comprendere il senso di internazionalizzazione che il programma Erasmus+ vuole promuovere, apprezzando come le diversità – preziose e da tutelare in ogni cultura – debbano essere oggetto di confronto, ma mai barriere all’unità dei popoli.

Il valore di attività come questa si moltiplica proprio grazie all’esperienza delle famiglie ospitanti. “Ogni lezione impartita, ogni momento condiviso ha contribuito a formare non solo le loro menti, ma anche i loro cuori – è il commento di Giuseppe Gianni, padre di un’alunna coinvolta nel progetto, che così sintetizza l’esperienza di genitore ospitante –. Prendere parte agli scambi Erasmus+ è un valore aggiunto nella formazione di un ragazzo. Noi genitori pensiamo che questa settimana lascerà un segno indelebile nelle loro vite e siamo certi che porteranno con sé questi ricordi e insegnamenti per sempre”.

Anche la dirigente scolastica, Rita Spada, che ha seguito i lavori di preparazione della mobilità e sostiene fortemente il programma Erasmus+, esprime la propria soddisfazione: “Realizzare l’accoglienza delle mobilità di tre scuole contemporaneamente non è semplice; richiede il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche che, in questa occasione, hanno dato il massimo per un risultato molto apprezzato dagli ospiti, mettendo in luce le potenzialità dell’Istituto, delle sue strutture e delle sue professionalità”.

Una settimana di lavoro intenso per il Da Vinci e per la docente referente del programma Erasmus+, Francesca Mirabella, che conclude questo percorso ringraziando il gruppo di docenti che ha contribuito alla riuscita dell’evento: i colleghi Marica Cianci, Sofia Piccolo, Valentina Mallo, Carmen Amenta, Concetta Passalacqua e Luca Aprile. L’appuntamento, quindi, al prossimo incontro, tra pochi mesi, con un nuovo gruppo di studenti nelle sedi delle scuole spagnola e greca.