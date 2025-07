Erasmus+ all’Istituto Rizza di Siracusa: “un’esperienza che ci cambia dentro e fuori la scuola”

Allargare gli orizzonti, creare connessioni tra studenti, docenti e realtà scolastiche europee: è questo il cuore del progetto Erasmus+, attivo da oltre vent’anni all’ISS Alessandro Rizza di Siracusa. Un percorso che ha coinvolto decine di studenti e insegnanti in esperienze di mobilità internazionale, con un impatto forte tanto sul piano umano quanto su quello didattico.

A raccontare il valore di questo progetto, durante un’intervista su SiracusaNews, sono state le docenti Eliana Salvo e Daniela Castelluccio e le studentesse Sofia Leggio e Haby Kane, reduci dalle recenti mobilità in Francia e Austria.





“Grazie all’accreditamento ottenuto nel 2022, potremo proseguire con i progetti Erasmus+ fino al 2027 – spiega Eliana Salvo, vicecoordinatrice del progetto –. Ogni anno organizziamo mobilità per studenti, docenti e anche per il personale ATA. È un’opportunità di crescita collettiva, che arricchisce e apre prospettive nuove a tutta la comunità scolastica”.

Non si tratta solo di viaggi studio: Erasmus+ è un’esperienza di formazione, inclusione e confronto culturale. “Sono stata a Dublino per un corso di lingua inglese e ho accompagnato i ragazzi in Austria – racconta Daniela Castelluccio –. Per me è stato uno stimolo fortissimo a rimettermi in gioco come docente e come persona”.

Le due studentesse hanno raccontato con entusiasmo le loro esperienze: Sofia Leggio, in mobilità nella Costa Azzurra, ha visitato scuole, realizzato progetti su Canva e partecipato a una visita aziendale nel settore dei profumi; Haby Kane, in Austria, ha incontrato coetanei da Portogallo e Germania e partecipato a un workshop su come scrivere un curriculum in lingua.

“Ne è valsa la pena, assolutamente – dicono le ragazze –. Abbiamo imparato, scoperto, conosciuto persone e culture nuove. E ci siamo messe alla prova, anche con abitudini diverse, dal cibo alla lingua”.

Ma Erasmus+ non è solo per gli studenti con voti alti. La scuola punta anche sull’inclusione di ragazzi con svantaggi fisici, economici o culturali, offrendo loro un’occasione che spesso sarebbe altrimenti irraggiungibile.

“Molti studenti non erano mai usciti dalla Sicilia. Alcuni hanno cambiato prospettiva sulla loro vita dopo queste esperienze – sottolinea Salvo –. E la scuola cambia con loro. Ogni mobilità lascia il segno”.

Il progetto, coordinato dal professor Roberto Mandolfo, proseguirà anche l’anno prossimo. Le mobilità durano una settimana e si svolgono in vari periodi dell’anno, coinvolgendo studenti del triennio. “Non si tratta solo di partire – concludono le docenti – ma anche di accogliere. È uno scambio continuo, umano e culturale, che arricchisce tutti”.