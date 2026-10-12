Erasmus Days, l’Einaudi di Siracusa porta l’Europa a scuola

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Video · L'iniziativa

Avvicinare i giovani all’Europa, far conoscere le opportunità offerte dal programma Erasmus+ e promuovere i valori della cittadinanza europea. È l’obiettivo della settimana “Erasmus Days 2026” organizzata dall’Istituto Einaudi di Siracusa con l’iniziativa “Le quattro E: Einaudi in Europa, Empowerment con Erasmus+”.

Un programma articolato in quattro appuntamenti, pensati per coinvolgere studenti, docenti e cittadini e per valorizzare le esperienze di mobilità internazionale. Al centro, la possibilità per i ragazzi di confrontarsi con contesti culturali differenti, sviluppare competenze linguistiche e mettere alla prova le proprie capacità attraverso esperienze formative all’estero. Il primo appuntamento si è tenuto oggi pomeriggio nell’aula magna dell’istituto dove si è tenuta una tavola rotonda per parlare delle possibilità e delle opportunità che offre oggi, anche e soprattutto ai ragazzi delle classi terze e quarte, il progetto Erasmus +

“Questi tre giorni che l’Einaudi sta organizzando per gli Erasmus Days sono fondamentali e importanti e rientrano in un progetto, in un piano di internazionalizzazione che l’istituto persegue ormai da anni“, spiega la dirigente scolastica Egizia Sipala.

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L’internazionalizzazione, sottolinea la dirigente scolastica, rappresenta un’opportunità per gli studenti non soltanto sul piano linguistico, ma anche per la crescita personale. Le esperienze all’estero permettono infatti di sviluppare capacità di adattamento, creatività e collaborazione, confrontandosi con abitudini e contesti diversi.

Ogni percorso di mobilità è accompagnato anche da un periodo di tirocinio all’estero, che richiede responsabilità, impegno e capacità di lavorare insieme agli altri partecipanti.

Per la Sipala, l’esperienza Erasmus assume un valore particolare anche per gli studenti che provengono da famiglie meno abbienti o che vivono situazioni di svantaggio. “Ritrovano un entusiasmo diverso, una motivazione che li spinge a dare sempre il meglio di loro stessi“, afferma la dirigente, che ringrazia le agenzie nazionali coinvolte per le opportunità offerte agli alunni.

Il valore delle mobilità internazionali è sottolineato anche da Luca Fontana, dell’Agenzia nazionale Erasmus nell’ambito VET di Inapp e tutor del progetto per l’Einaudi.

“L’esperienza dei ragazzi, soprattutto con l’Erasmus, è qualcosa di particolare perché sono ragazzi che viaggiano, sono ragazzi che proveranno un mondo differente“, spiega Fontana. L’obiettivo, aggiunge, è offrire un’opportunità anche a chi ne ha avute meno, favorendo l’integrazione e consentendo a tutti di vivere esperienze che rimangano nel tempo.

I percorsi possono avere durate differenti. Le mobilità brevi vanno da 10 giorni fino a circa 100 giorni, mentre quelle lunghe possono estendersi anche oltre un anno. “È una formazione a 360 gradi che potranno poi successivamente riportare nel migliore dei modi quando torneranno e racconteranno la loro esperienza“, sottolinea Fontana.

Tra gli appuntamenti in calendario c’è anche un’iniziativa dedicata alla memoria di Altiero Spinelli, considerato uno dei padri fondatori dell’Unione europea e autore del Manifesto di Ventotene.

Come spiega Salvo La Delfa, referente del progetto Erasmus dell’Einaudi, il Consiglio d’istituto ha deliberato di intitolare a Spinelli lo spazio antistante la palestra della scuola. La cerimonia si svolgerà domani con l’apposizione della targa “Largo Altiero Spinelli” e la lettura di brani del Manifesto di Ventotene da parte degli studenti.

“Un momento importantissimo perché in questo modo facciamo capire quanto sia importante l’Unione Europea“, afferma La Delfa, richiamando la necessità di continuare a diffondere i valori europei anche in un periodo caratterizzato da criticità.

Attraverso incontri, testimonianze e iniziative rivolte agli studenti e al territorio, l’Einaudi rinnova il proprio impegno nella promozione delle mobilità internazionali e dei valori europei, con l’obiettivo di rendere l’Europa un’esperienza concreta di formazione, crescita e partecipazione.