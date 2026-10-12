Erasmus Days: una settimana di iniziative ed eventi dell’Istituto Einaudi di Siracusa

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Sono diverse le iniziative che l’Istituto Einaudi ha organizzato per la settimana “Erasmus Days 2026” indetta dalle Agenzie Nazionali Indire e Inapp. Con il titolo “Le quattro E: Einaudi in Europa, Empowerment con Erasmus+”, l’”Einaudi Erasmus week” prevede quattro importanti eventi.

Lunedì 12 ottobre dalle 16.30 alle 19 nell’auditorium della scuola si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “Sicilia in Europa, Empowerment con Erasmus+”, che ha l’obiettivo di mettere a fuoco lo stato dell’arte delle mobilità internazionali degli studenti e dei docenti siciliani, le prospettive e le azioni che si intendono portare avanti per il futuro. Alla tavola rotonda dialogheranno esponenti dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dei responsabili dell’Internazionalizzazione delle Università siciliane (Kore Enna, Catania).

Martedì 13 ottobre 2026, dalle 10 alle 12, invece si svolgerà l’intitolazione dello spazio antistante la palestra dell’Istituto ad Altiero Spinelli, padre fondatore dell’Unione europea, con apposizione della targa “Largo Altiero Spinelli” e lettura di brani del “Manifesto di Ventotene”.

Mercoledì 14 Ottobre dalle 19 alle 21 è previsto l’evento “Cammino l’Europa”, una passeggiata all’interno dell’isola di Ortigia aperta a tutta la cittadinanza. Appuntamento alle 19 al Largo XXV Luglio (Tempio di Apollo)

Infine, Martedì 13 ottobre, dalle 19 alle 22, nel cortile dell’Einaudi è previsto un evento destinato alla sola comunità scolastica dell’Einaudi. Esibizione di band di studenti e studentesse per l’iniziativa “Europe under the stars” e proiezione di cortometraggi e filmati relativi alle mobilità Erasmus+ e all’Europa.

“In questo modo, l’Einaudi, scuola accreditata Erasmus con l’Agenzia Nazionale Inapp nell’ambito VET ed attiva nei progetti Erasmus+ EDA che organizza e realizza progetti di mobilità Erasmus+ portando in Europa studenti e docenti della scuola e delle scuole partner”, dichiara il Dirigente Scolastico, Egizia Sipala, “intende promuovere e diffondere i valori e le mobilità Erasmus+ in Europa”.

L’”Einaudi Erasmus week” è stata organizzata dalla Commissione Erasmus+ e Internazionalizzazione dell’Einaudi (prof. Salvo La Delfa, referente, prof.ssa Assunta Tirri, prof.ssa Mariamanuela Caternicchia, prof.ssa Anna Cimino).