“Eri mia madre”: pubblicato il nuovo romanzo di Silvestra Sorbera

In uscita oggi il nuovo romanzo della giornalista Silvestra Sorbera. Eri mia madre questo è il titolo del nuovo romanzo edito dalla casa editrice Be strong edizioni. Ambientato a Pachino, cittadina in provincia di Siracusa, che ha dato i natali alla parte materna della famiglia dell’autrice e dove la stessa Silvestra ha vissuto per diversi anni. Un libro che racconta una storia struggente ed intensa, mettendo in evidenza una forza di carattere che spesso le donne sono costrette ad avere, per il benessere di chi amano.

La storia di Enza si snoda tra gli anni ’70 e i giorni nostri vedendola prima ragazza a Pachino, poi studentessa universitaria innamorata e poi donna costretta a prendere decisioni spesso troppo dolorose. Dalla Sicilia si trasferisce a Torino. Sotto la mole cercherà di costruire la sua nuova vita ma altri ostacoli le sbarreranno la strada. Enza sceglierà di accontentarsi delle briciole sacrificando tutto, persino sé stessa, pur di stare accanto alla persona che più ama.