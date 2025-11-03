Ernesto Marciante, il talento che porta “Siracusa altrove e l’arte da altrove a Siracusa”

“Portare un po’ di Siracusa altrove e bellezza da altrove a Siracusa.” È con questa frase che Ernesto Marciante, cantante, pianista, compositore e arrangiatore siracusano classe ’91, riassume la sua missione artistica. Una visione che unisce radici e innovazione, tradizione e modernità, e che lo ha reso una delle figure più interessanti del panorama pop e jazz della sua generazione.

Docente di Canto Pop-Rock e Jazz al Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, Marciante è anche un divulgatore musicale di successo: sui social, e in particolare su Instagram, conta oltre 380.000 follower che lo seguono per i suoi contenuti educativi e le riflessioni sul mondo della musica e della voce.

La sua carriera è segnata da collaborazioni prestigiose. Con il gruppo Sei Ottavi ha composto e interpretato le musiche per la commedia “Le Rane” di Ficarra e Picone, progetto che lo ha portato in un tour nazionale di grande successo e gli è valso il premio “Rivelazione dell’anno” al Festival della Canzone Siciliana.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Noa, Simona Molinari e Francesco Buzzurro, consolidando il suo profilo di musicista completo, capace di spaziare con eleganza tra generi e linguaggi sonori.

Oggi Ernesto Marciante guarda avanti: nel suo futuro c’è un nuovo progetto musicale, di cui promette di svelare presto i dettagli.