“Esame urgente dopo un mese”, l’Asp di Siracusa: “Ricostruzione dei fatti non pienamente corrispondente”

Replica dell’ASP di Siracusa in merito all’articolo pubblicato su alcuni organi di stampa relativo ai tempi d’attesa per un esame urgente.

“In riferimento all’articolo pubblicato in data odierna, riguardante la segnalazione di un cittadino in merito alle condizioni di salute del figlio e alle tempistiche di prenotazione per una prestazione diagnostica, la Direzione Aziendale dell’Asp di Siracusa precisa quanto segue. L’Azienda comprende profondamente lo stato d’ansia e la preoccupazione di un genitore di fronte alla sofferenza di un figlio. Tuttavia, è doveroso chiarire che l’Azienda non può e non intende intervenire pubblicamente sulla ricostruzione dettagliata della vicenda, né sulla cronologia degli eventi clinici. Tale scelta è dettata dal rigoroso rispetto della privacy del paziente e dal dovere di mantenere il segreto professionale su dati sensibili e personali”. Così una nota inviata questa mattina dall’ufficio stampa dell’Asp di Siracusa.

“Pur nel rispetto del silenzio dovuto alla tutela dei dati, l’Azienda puntualizza comunque che — a seguito delle verifiche interne effettuate — la ricostruzione dei fatti riportata non appare pienamente corrispondente alla realtà dei percorsi intrapresi. I percorsi clinico-assistenziali previsti per la patologia e per la classe di priorità indicata sono stati pienamente rispettati e sono ancora in atto. Il personale sanitario ha operato in conformità alle linee guida e ai protocolli vigenti, garantendo l’assistenza necessaria secondo i criteri di appropriatezza clinica”, prosegue la nota.

“L’ASP di Siracusa ribadisce il proprio impegno quotidiano nel garantire risposte tempestive all’utenza, soprattutto nei casi di fragilità, e resta a disposizione della famiglia nelle sedi opportune per ogni chiarimento tecnico e sanitario che, per ovvie ragioni legali e deontologiche, non può trovare spazio in un dibattito pubblico”, si conclude la nota.