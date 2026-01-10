“Escalation criminale a Siracusa: serve una manifestazione di solidarietà e impegno civile”: l’intervento di Cgil e Camera del Lavoro La Borgata

“Alla luce dell’allarmante escalation criminale che sta interessando la nostra città, è indispensabile superare la fase delle dichiarazioni di rito e dei post sui canali social”. Sono le parole del segretario generale della Cgil di Siracusa, Franco Nardi, e del responsabile della Camera del Lavoro La Borgata, Alessandro Acquaviva.

“Da troppo tempo ci battiamo per tenere alta l’attenzione verso la criminalità urbana che trova radici nel disagio sociale – dicono – Oggi più che mai è necessario dimostrare, con azioni concrete, che la cittadinanza è matura, consapevole e determinata a difendere i valori della legalità contro chiunque tenti di riportare il territorio agli anni bui del racket. Pertanto, rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche, sindacali e datoriali affinché si promuova unitariamente una grande manifestazione di solidarietà e impegno civile. La Camera del Lavoro ‘La Borgata’ sta dimostrando – assieme a tutte le associazioni che insistono nel quartiere – che agire insieme nell’interesse collettivo si può, e che l’azione coesa e unitaria porta sempre buoni frutti. È giunto il momento di estendere questa intesa a tutta la città”.