Esclusiva. Autodromo di Siracusa, accettata l’offerta: 3 milioni di euro per l’acquisto. Sarà un “motorsport resort”

È stata presentata e accettata ufficialmente l’offerta per l’acquisto dell’autodromo di Siracusa. La proposta è stata avanzata all’organismo di liquidazione per una cifra pari a 3.136.000 euro. Si tratta di un altro gruppo straniero che intende recuperare il circuito per trasformarlo e dotarlo di servizi complementari: musei, ristoranti, negozi, giochi e ovviamente strutture ricettive.

È il secondo tentativo dopo quello fallito con la Metaphor Corporation Pty (fondo di capitali australiano) che si era detto interessato all’acquisto con tanto di offerta giudicata positivamente e accettata dall’organismo di liquidazione, ma alla fine non firmò il contratto e fece un passo indietro. Senza mai rendere noto e pubblico il progetto.

Adesso invece il piano industriale è stato accolto anche dal prefetto Romano dell’Osl, che ha svolto un lungo e attento lavoro di controllo, e sono stati resi noti i particolari al Comune di Siracusa e alla Provincia regionale. E, non appena sarà definito il tutto, si procederà anche alla presentazione ufficiale. È stato versato dall’acquirente un deposito cauzionale di euro 163.000 euro ad agosto. L’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro febbraio 2026.

L’idea è quella di puntare su un “motorsport resort”, seguendo il concetto dei migliori golf club internazionali e che potrebbe rappresentare una risposta interessante anche per gli appassionati di auto sportive più “comuni”, in cerca di luoghi dove vivere la propria passione senza le restrizioni della circolazione stradale.

“Siracusa, se vuole completare il proprio percorso di sviluppo turistico ed economico, deve necessariamente diversificare – afferma il consigliere provinciale Cosimo Burti – Il nostro territorio vive di patrimonio storico e culturale, ma non può basarsi esclusivamente su questo. Serve ampliare l’offerta, creare motivi differenti per venire in città e farlo non solo in alta stagione. Un circuito automobilistico va proprio in questa direzione, perché consente di attrarre un’utenza diversa e contribuisce alla destagionalizzazione. La vendita dell’autodromo è attualmente opzionata: la società interessata ha versato la cauzione e restano da completare alcuni passaggi burocratici. Personalmente considero con favore questo investimento, che può rappresentare un’opportunità concreta per il territorio”.

Il circuito di Siracusa potrebbe tornare a risplendere, quindi, come accaduto dal 1951 al 1967, quando ha ospitato 16 gran premi di Formula Uno (gare fuori calendario) aprendo la stagione delle corse europee, gare di Formula 2, dieci edizioni della Coppa d’Oro Sicilia e nove edizioni della Tre ore notturna.

Nel 1969 la struttura venne dichiarata inagibile, da lì l’oblio: chiusa da mezzo secolo nonostante i fondi stanziati nel 2013 per l’ammodernamento ai fini dell’omologazione da parte della Fia. Mai avvenuta in pieno. Adesso una nuova speranza.